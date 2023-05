Mor la icònica cantant Tina Turner als 83 anys

El món del rock’n’roll està de dol. La icònica cantant Tina Turner ha mort aquest dimecres a 83 anys d’edat, com ho ha confirmat el seu representant a les agències de notícies internacionals. La reina del rock i del soul, guanyadora de 12 Premis Grammy, ha mort pacíficament a la seva casa a Kusnacht, a Suïssa, després d’una llarga malaltia. “El món perd una llegenda de la música i un model a seguir”, ha detallat el portaveu. Tina Turner és una de les estrelles més grans de tots els temps i ha deixat grans èxits com What’s Love Got to Do with It, Acid Queen, The Best i Be Tender with Me Baby.

“Tina Turner ha mort en pau avui a l’edat de 83 anys a la seva casa de Kusnacht, prop de Zuric (Suïssa), així ho anunciava el representant de la cantant aquest vespre. De nacionalitat suïssa i origen estatunidenc, el seu nom original és Anna Mae Bullock i va néixer a Tennessee (EUA) el 26 de novembre de 1939.

Més de cinc dècades de trajectòria

La carrera de Turner arrenca als anys 50 quan, juntament amb el seu marit, Ike Turne, es dediquen al rythm’n’blues. Tot i que aquesta etapa va ser tot un èxit, l’artista triomfa quan engega la seva carrera com a solista tres dècades després, cap al 1980. Després d’una carrera artística de 54 anys en què ha sigut cantant, compositora, ballarina, actriu i coreògrafa, Turner es va retirar de l’escenari i de la música el 2013, quan tenia 73 anys. El 2021, la cantant va publicar les seves memòries, La felicidad nace de ti, en què relata la seva vida, que no ha sigut mai fàcil. “La llista d’obstacles és llarga: una infància infeliç, l’abandonament, un matrimoni volent, una carrera estancada, la ruïna econòmica, la mort prematura de membres de la meva família i múltiples malalties”, així comença l’obra.

Es va divorciar d’Ike Turner el 1978, després de 16 anys de matrimoni que van ser un malson per a l’artista, amb pallisses i violacions. Tina Turner va superar totes les adversitats i, durant més de cinc dècades, es va consolidar com una estrella del rock i el blues, referent a tot el món. Va crear el seu propi estil i es va convertir en una guia per a moltes altres cantants negres del rock.