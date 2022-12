Mor als 71 anys Kirstie Alley, l’actriu de ‘Cheers’ i ‘Mira qui parla’

L’actriu estatunidenca Kirstie Alley ha mort als 71 anys a causa d’un càncer que li havia estat diagnosticat recentment, segons ha informat la seva família. “A tots els nostres amics de tot el món: ens entristeix informar-vos que la nostra increïble, ferotge i afectuosa mare ha mort després d’una batalla contra el càncer descobert recentment”, han dit els seus fills en un comunicat. “Estava envoltat de la seva família més propera i va lluitar amb totes les seves forces, deixant-nos amb la certesa de la seva inacabable alegria de viure. Tan emblemàtica com a la pantalla, va ser fins i tot millor mare i àvia”.

Alley va saltar a la fama com a Rebecca Howe a l’aclamada sèrie Cheers, en la qual va aparèixer en 147 episodis entre 1987 fins al 1993 i que li va valdre un Emmy i un Globus d’Or el 1991. En el seu paper de cambrera del bar, Alley es va guanyar el favor de la crítica i de l’audiència. “La seva habilitat per interpretar el paper d’una dona a punt de tenir un atac de nervis era commovedora i hilarant a parts iguals”, ha explicat el seu company de sèrie, Ted Danson. “Em va fer riure fa 30 anys i em fa riure avui igual de fort”. L’actriu va guanyar un segon Emmy pel seu paper de Sally Goodson a La mare de David.

Kirstie Alley, parell de Travolta a ‘Mira qui parla’

També serà recordada per la seva participació en la pel·lícula Mira qui parla (1989), que va protagonitzar juntament amb John Travolta. “Amb Kirstie vaig tenir una de les relacions més especials que he tingut mai”, ha confessat Travolta en un post a Instagram. “T’estimo, Kirstie. Sé que ens tornarem a veure”. L’actriu estatunidenca també havia participat en pel·lícules com Star Trek II: la ira de Kha i havia sortit a programes de televisió com Ballant amb les estrelles o El cantant emmascarat.