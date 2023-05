‘Boulder’, de Eva Baltasar, se queda a las puertas del Premio Booker

La escritora catalana Eva Baltasar, con su novela Boulder (Club Editor), se ha quedado a las puertas de hacer historia con el Premio Booker Internacional, que finalmente ha ganado Time Shelter, de Georgi Gospodinov, traducido del búlgaro por Angela Rodel. Baltasar ha viajado este martes hasta Londres para asistir a la ceremonia de entrega de la distinción, a la Sky Garden, pero finalmente no ha podido recoger el prestigioso galardón internacional. Los miembros del jurado se han decantado por la obra de Gospodinov. Aun así, Baltasar ha llevado la literatura en lengua catalana hasta un paradigma inexplorado hasta ahora, ya que su novela ha sido la primera obra en catalán que ha quedado finalista en el Booker Internacional desde su creación, el 2005.

Además de Boulder y Time Shelter, también formaban parte de la lista finalista -conocida como shortlist- Whale , de Cheon Myeong-kwan, traducido por Chi-Young Kim; The Gospel According to the New World , de Maryse Condé, traducido por Richard Philcox; Standing Heavy de GauZ, traducido por Frank Wynne; y Still Borne , de Guadalupe Nettel, traducido por Rosalind Harvey.

El Premio Booker Internacional se otorga anualmente a la mejor obra de ficción de todo el mundo que haya sido traducida al inglés y publicada en el Reino Unido e Irlanda. El ganador se lleva un premio de 50.000 libras, que se reparte a partes iguales entre el autor y el traductor. El resto de finalistas reciben 5.000 libras.

20.000 ejemplares vendidos y traducido a una decena de lenguas

Boulder , la segunda parte de la trilogía que Baltasar inició con Permagel (2018) y acabó con Mamut (2022), ha vendido 20.000 ejemplares en catalán desde que se publicó el marzo de 2020, con Club Editor, pocos días antes del confinamiento por la pandemia de la Covid-19. El agosto pasado, Julia Sancges la tradujo al inglés para la editorial And Other Stories. La novela ganó el premio Òmnium a la Mejor Novela del 2020 y quedó finalista del premio francés Las Inrockuptibles 2022 y también se ha traducido al castellano, al francés, al italiano, al alemán, al danés, al gallego, al esloveno, al griego y al holandés.