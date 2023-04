Eva Baltasar, finalista del premio internacional Booker con ‘Boulder’

La escritora Eva Baltasar y su obra, Boulder (Club Editor) están muy cerca del reconocimiento internacional. El libro de Baltasar ha sido seleccionado como finalista al Booker Prize 2023, el reconocido galardón a la mejor obra de ficción internacional traducida al inglés. Es una de las seis personas que optan a este premio por ofrecer una “prosa frágil y bella” en una saga antigua con su segunda novela, y se trata del primer libro escrito en catalán que entra a las listas finales. El ganador se dará a conocer el próximo 23 de mayo en un acto al Sky Garden de Londres. Los otros finalistas son Whale , de Cheon Myeong-Kwan; The gospel acoording to the new world , de Maryse Condé; Standing heavy, de GauZ; Time shelter , de Georgi Gospodinov, y Still born , de Guadalupe Nettel. Los finalistas los ha dado a conocer el escritora Leila Slimani, quien ha destacado que son novelas atrevidas y subversivas.

Boulder ha vendido 20.000 ejemplares en catalán desde que se publicó el marzo de 2020, con Club Editor y el agosto pasado vio la luz traducido al inglés por Julia Sanches con la editorial londinense And Other Stories. La obra de Baltasar, que ha ganado el premio Òmnium a la Mejor Novela del 2020 y quedó finalista del premio francés Las Inrockuptibles 2022, también se ha traducido al castellano, al francés, al italiano, al alemán, al danés, al gallego, al esloveno, al griego y al holandés. Ahora, opta a este reconocimiento internacional. Booker Prize premia novelas que se han traducido al inglés entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 y se han publicado en el Reino Unido o en Irlanda. El ganador se lleva un premio de 50.000 libras, que se reparten (25.000 por cada cual) entre el autor y el traductor. Los otros finalistas reciben 5.000 libras. En un comunicado, Club Editor ha asegurado: «No cabemos en sí de gozo de alegría».

La escritora mexicana Guadalupe Nettel, autora finalista a Booker Prize | ACN (Cedida por Mely Ávila/Anagrama)

Boulder se enfrenta a cinco finalistas más