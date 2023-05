‘Boulder’, d’Eva Baltasar, es queda a les portes del Premi Booker

L’escriptora catalana Eva Baltasar, amb la seva novel·la Boulder (Club Editor), s’ha quedat a les portes de fer història amb el Premi Booker Internacional, que finalment l’ha guanyat Time Shelter, de Georgi Gospodinov, traduït del búlgar per Angela Rodel. Baltasar ha viatjat aquest dimarts fins a Londres per assistir a la cerimònia d’entrega de la distinció, a l’Sky Garden, però finalment no ha pogut recollir el prestigiós guardó internacional. Els membres del jurat s’han decantat per l’obra de Gospodinov. Així i tot, Baltasar ha portat la literatura en llengua catalana fins a un paradigma inexplorat fins ara, ja que la seva novel·la ha sigut la primera obra en català que ha quedat finalista al Booker Internacional des de la seva creació, el 2005.

A més de Boulder i Time Shelter, també formaven part de la llista finalista -coneguda com a shortlist- Whale, de Cheon Myeong-kwan, traduït per Chi-Young Kim; The Gospel According to the New World, de Maryse Condé, traduït per Richard Philcox; Standing Heavy de GauZ, traduït per Frank Wynne; i Still Born, de Guadalupe Nettel, traduït per Rosalind Harvey.

El Premi Booker Internacional s’atorga anualment a la millor obra de ficció de tot el món que hagi estat traduïda a l’anglès i publicada al Regne Unit i Irlanda. El guanyador s’endú un premi de 50.000 lliures, que es reparteixen a parts iguals entre l’autor i el traductor. La resta de finalistes reben 5.000 lliures.

20.000 exemplars venuts i traduït a una desena de llengües

Boulder, la segona part de la trilogia que Baltasar va iniciar amb Permagel (2018) i va acabar amb Mamut (2022), ha venut 20.000 exemplars en català des que es va publicar el març de 2020, amb Club Editor, pocs dies abans del confinament per la pandèmia de la Covid-19. L’agost passat, Julia Sancges la va traduir a l’anglès per a l’editorial And Other Stories. La novel·la va guanyar el premi Òmnium a la Millor Novel·la del 2020 i va quedar finalista del premi francès Les Inrockuptibles 2022 i també s’ha traduït al castellà, al francès, a l’italià, a l’alemany, al danès, al gallec, a l’eslovè, al grec i a l’holandès.

Boulder explica la història d’una dona solitària que treballa de cuinera en un buc al mig de l’oceà i algun port on conèixer dones. Fins que un dia s’enamora de la Samsa i amb qui se’n va a viure a una casa a Islàndia. La seva parella l’embarca en la gestació assistida d’una criatura.