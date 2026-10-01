Escape Room 2, nueva entrega de uno de los grandes éxitos cinematográficos de los últimos años, llega a los cines con un reparto encabezado por Joel Joan, Mònica Pérez, Paula Vives e Ivan Massagué. La película, dirigida por Hèctor Claramunt, se estrenará en los territorios de habla catalana el próximo 9 de octubre y la expectación es inmensa. Fue en 2018 cuando se estrenó la primera parte de la versión teatral en los escenarios catalanes y, desde entonces, Escape Room se ha convertido en un auténtico fenómeno teatral con adaptaciones muy exitosas en diferentes países de todo el mundo y con una primera versión cinematográfica que ahora se completa con la segunda entrega.

Y las cifras hacen pensar que habrá ganas de saber cómo evolucionan las aventuras de este grupo tan estrafalario. Su primera versión cinematográfica llegó a ser la segunda película en catalán más taquillera del 2022, de hecho, con un resultado muy bueno también en Netflix España, donde alcanzó el número 2 del Top 10 de películas más vistas. Y no podemos olvidar que su recorrido se reforzó en la pantalla pequeña: en el estreno en TV3, en octubre de 2022, lideró su franja con 338.000 espectadores y un 19,5 % de cuota de pantalla muy positivo.

Será el 9 de octubre cuando se estrene la segunda parte de Escape Room | Filmax

Ahora, esta segunda parte da continuidad a un fenómeno nacido en los escenarios que ha conectado con el público en los cines, en la televisión y en las plataformas. La combinación de comedia, suspense y secretos entre amigos ha convertido este universo en una saga catalana con recorrido más allá del teatro y también con proyección internacional. En Escape Room 2 apostarán por la espectacularidad visual y el entretenimiento, al mismo tiempo que buscarán ofrecer al espectador un tipo de cine muy poco frecuente en Cataluña con una combinación de aventuras, thriller y comedia para disfrutar toda la familia.

¿Qué pasa en Escape Room 2? La sinopsis

Cinco años después, Edu, Marina, Viky y Rai vuelven a coincidir misteriosamente en un nuevo local de moda que está situado en la cima de la montaña de Montjuïc. Justamente allí, antiguamente estaba el parque de atracciones… y no tardarán en darse cuenta de que ese establecimiento no es lo que parece. Pronto irán a parar a una antigua atracción, un túnel del terror que había quedado soterrado, donde aparecerá un contador acompañado de un mensaje amenazador que les resultará inquietantemente familiar. Tienen 60 minutos para salir o morirán.

Una comedia y thriller en catalán distribuida por Filmax y producida por Arriska Films, Nakatomi Films, Focus Audiovisual y La Charito Films que confían en atrapar tantos espectadores como su primera parte.

Esta película se estrenará principalmente en territorios de habla catalana | Filmax

Gana tres entradas dobles con el sorteo de El Món

Para celebrar el estreno, en El Món sorteamos tres entradas dobles para ver la película. El sorteo se realiza a través de Instagram y solo tienes que seguir las indicaciones que tienes en este post. Puedes participar hasta el martes 6 de octubre.