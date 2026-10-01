Escape Room 2, nova entrega d’un dels grans èxits cinematogràfics dels últims anys, arriba als cinemes amb un repartiment encapçalat per Joel Joan, Mònica Pérez, Paula Vives i Ivan Massagué. El film, dirigit per Hèctor Claramunt, s’estrenarà als territoris de parla catalana el pròxim 9 d’octubre i l’expectació és immensa. Era el 2018 quan es va estrenar la primera part de la versió teatral als escenaris catalans i, des de llavors, Escape Room s’ha convertit en un autèntic fenomen teatral amb adaptacions molt exitoses a diferents països de tot el món i amb una primera versió cinematogràfica que ara es completa amb la segona entrega.
I les xifres fan pensar que hi haurà ganes de saber com evolucionen les aventures d’aquest grup tan estrambòtic. La seva primera versió cinematogràfica va arribar a ser la segona pel·lícula en català més taquillera del 2022, de fet, amb un resultat molt bo també a Netflix Espanya, on va arribar al número 2 del Top 10 de films més vistos. I no podem oblidar que el seu recorregut es va reforçar a la pantalla petita: en l’estrena a TV3, l’octubre de 2022, va liderar la seva franja amb 338.000 espectadors i un 19,5 % de quota de pantalla molt positiu.
Ara, aquesta segona part dona continuïtat a un fenomen nascut als escenaris que ha connectat amb el públic als cinemes, a la televisió i a les plataformes. La combinació de comèdia, suspens i secrets entre amics ha convertit aquest univers en una saga catalana amb recorregut més enllà del teatre i també amb projecció internacional. A Escape Room 2 apostaran per l’espectacularitat visual i l’entreteniment, al mateix temps que buscaran oferir a l’espectador un tipus de cinema molt poc freqüent a Catalunya amb una combinació d’aventures, thriller i comèdia per gaudir tota la família.
Què passa a Escape Room 2? La sinopsi
Cinc anys després, l’Edu, la Marina, la Viky i el Rai tornen a coincidir misteriosament en un nou local de moda que està situat al capdamunt de la muntanya de Montjuïc. Justament allà, antigament hi havia el parc d’atraccions… i no trigaran a adonar-se que aquell establiment no és el que sembla. Aviat aniran a parar a una antiga atracció, un túnel del terror que havia quedat soterrat, on apareixerà un comptador acompanyat d’un missatge amenaçador que els resultarà inquietantment familiar. Tenen 60 minuts per sortir-ne o moriran.
Una comèdia i thriller en català distribuïda per Filmax i produïda per Arriska Films, Nakatomi Films, Focus Audiovisual i La Charito Films que confien que atrapi tants espectadors com la seva primera part.
Guanya tres entrades dobles amb el sorteig d’El Món
Per celebrar l’estrena, a El Món sortegem tres entrades dobles per veure la pel·lícula. El sorteig es fa a través d’Instagram i només has de seguir les indicacions que tens en aquest post. Pots participar-hi fins al dimarts 6 d’octubre.