Las redes destrozan a un presentador de Antena 3 por un discurso machista

Los usuarios de varias redes sociales han puesto el foco en el presentador de los informativos de Antena 3 Manu Sánchez después de que se viralizara un editorial machista y hetero patriarcal del pasado mes de mayo. El video se ha convertido en trending topic y el presentador ha sido fulminado por sus desafortunadas palabras, que se saltan cualquier código deontológico del gremio periodístico. En la editorial, Sánchez se pregunta qué se tiene que hacer para ser «un hombre de estos tiempos». «Las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo. Y yo que creía que la edad lo hacía a uno más sabio, pero no. Solicito ayuda. Tengo problemas sobre casos concretos», empezaba el polémico alegato del número dos de Vicente Vallés.

La primera pregunta que tenía Manu Sánchez -y que en realidad era una manera de atacar las mujeres- era como se tiene que actuar en el ámbito laboral. Seguramente es esta reflexión del presentador el que lo ha puesto a la palestra ahora que se ha producido el caso Luis Rubiales. «Le doy una buena noticia a una chica de la cual soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad, me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. Lo acepto como toda la vida?», se pregunta, al que en las redes sociales le responden que si es consentido no hay problema, «como toda la vida».

La siguiente pregunta del controvertido discurso es como tiene que actuar un hombre en un vagón de tren si tiene ante una mujer joven con una maleta más grande que ella y le cuesta colocarla en la zona de maletas. «La ayudo como toda la vida?», pregunta el presentador, que continúa preguntando si en un ascensor tiene que dejar subir primero la chica «como toda la vida» o no. Por último, pregunta si en una entrega de premios en la cual a un hombre se le da la mano puede continuar haciendo dos besos a una mujer «como toda la vida».

La guinda al mensaje machista: «Algo nos está pasando»