Les xarxes destrossen un presentador d’Antena 3 per un discurs masclista

Els usuaris de diverses xarxes socials han posat el focus en el presentador dels informatius d’Antena 3 Manu Sánchez després que es viralitzés un editorial masclista i heteropatriarcal del passat mes de maig. El vídeo s’ha convertit en trending topic i el presentador ha estat fulminat per les seves desafortunades paraules, que se salten qualsevol codi deontològic del gremi periodístic. En l’editorial, Sánchez es pregunta què s’ha de fer per ser “un home d’aquests temps”. “Les canes apareixen a la mateixa velocitat que els dubtes sobre què fer per a ser un home d’aquest temps. I jo que creia que l’edat el feia a un més savi, però no. Necessito ajuda. Tinc problemes sobre casos concrets”, començava el polèmic al·legat del número dos de Vicente Vallés.

La primera pregunta que tenia Manu Sánchez -i que en realitat era una manera d’atacar les dones- era com s’ha d’actuar en l’àmbit laboral. Segurament és aquesta reflexió del presentador el que l’ha posat a la palestra ara que s’ha produït el cas Luis Rubiales. “Li dono una bona notícia a una noia de la qual soc el responsable. Ella se n’alegra una barbaritat, m’ho vol agrair amb un petó o una abraçada. Ho accepto com tota la vida?”, es pregunta, al que a les xarxes socials li responen que si és consentit no hi ha problema, “com tota la vida”.

La següent pregunta del controvertit discurs és com ha d’actuar un home a un vagó de tren si té davant una dona jove amb una maleta més gran que ella i li costa col·locar-la a la zona de maletes. “L’ajudo com tota la vida?”, pregunta el presentador, que continua preguntant si en un ascensor ha de deixar pujar primer la noia “com tota la vida” o no. Per últim, pregunta si en una entrega de premis en la qual a un home se li dona la mà pot continuar fent dos petons a una dona “com tota la vida”.

La cirereta al missatge masclista: “Alguna cosa ens està passant”

“La meva educació, la meva forma de ser, la meva edat, em porten a fer el que he fet tota la vida en tots els casos. És el que em surt. No he canviat encara. Sí que hi ha una cosa que ho ha fet, en mi i en molts altres. Fa només uns anys ni m’hauria preguntat aquestes preguntes. Alguna cosa ens està passant”, va dir per posar la cirereta a un discurs masclista en prime time que finalment no ha passat desapercebut.