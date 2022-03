Els transportistes mantenen l’aturada després de reunir-se amb la ministra

L’aturada de transports es manté malgrat l’acord que la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va assolir aquest dijous de matinada amb la patronal. A la reunió no va participar-hi la Plataforma per a la Defensa del Transport, l’entitat convocant d’aquestes aturades, que ha hagut d’esperar a aquest divendres per reunir-se amb la ministra. Aquesta reunió ha estat infructuosa, pel que els transportistes continuaran amb les mobilitzacions.

La trobada ha tingut una durada de dues hores, en les quals la ministra Raquel Sánchez ha dialogat amb els transportistes però sense voluntat de canviar l’acord que va assolir aquest dijous. Aquest matí, abans de la trobada, la mateixa Sánchez ha advertit que no tocaria l’acord ni negociaria, ja que tot s’havia negociat el dia anterior. La Plataforma per a la Defensa del Transport considera que el govern espanyol no ha donat resposta a les seves demandes, pel que mantindrà l’aturada.

El principal punt de l’acord que va assolir aquest dijous la ministra és la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant a partir del 29 de març, és a dir, dimarts que ve, quan s’aprovi al Consell de Ministres. Els transportistes consideren que amb aquesta rebaixa “no n’hi ha prou” i asseguren que l’acord que es va signar ahir no resol els problemes del sector, que són la precarització laboral i l’abús de les subcontractacions. Aquest dissabte mantindran l’aturada per tretzè dia consecutiu. Aquesta aturada afecta especialment l’estat espanyol, tot i que Catalunya se’n podria ressentir de retruc tot i que per ara no hi ha grans problemes.

El govern espanyol vincula la Plataforma amb l’extrema dreta

La ministra no va negociar aquest dijous amb la Plataforma Nacional de Defensa del Transport en considerar que no són interlocutors vàlids perquè estan vinculats a l’extrema dreta, però aquest divendres sí que s’hi ha trobat per explicar-los el pacte a què es va arribar ahir. El portaveu de la Plataforma, formada per autònoms i petites empreses, ha assegurat que el tracte de la ministra ha estat bo i amable, “propi de persones adultes i educades”, però que no volien únicament una reunió informativa sinó una mesa de negociació, pel que mantenen les aturades.

A la sortida de la reunió, en declaracions a La Sexta, la ministra ha recordat que les reivindicacions dels transportistes ja tenen resposta en l’acord assolit aquest dijous i ha explicat que entraran en vigor l’1 d’abril. Per això, ha demanat que si no volen aixecar les aturades almenys “deixin treballar” a la resta de transportistes. La ministra ha insistit que “tot el que han plantejat a la reunió està recollit a l’acord” i ha assegurat que espera que a partir de dilluns “es reprengui l’activitat”. A banda, Sánchez ha assegurat que la reunió ha estat “sensata i cordial”.