Els pastissers preveuen recuperar el volum de vendes de mones de Pasqua

La Setmana Santa torna a la normalitat i amb ella totes les tradicions. La mona de Pasqua és una de les més aclamades i el Gremi de Pastissers de Barcelona ha assegurat que aquest any tornaran a augmenta les vendes. De fet, tal com han explicat aquest diumenge al 324, es preveu recuperar el volum de vendes d’abans de la pandèmia. En el conjunt de tot Catalunya, el pastisser auguren que se’n vendran unes 700.000. Tot i això, també han alertat que els preus podrien arribar a pujar fins un 5% a causa de la crisi de subministraments.

Les mones de Pasqua recuperen la normalitat / ACN

Les mones tornen a ser el centre d’atenció de les vendes de Setmana Santa. A més, aquest any les mides d’aquests pastissos tornaran a ser les mateixes que fa dos anys, ja que ja no hi ha restriccions i, per tant, ja es poden reunir tots els membres de la família al complet. D’aquesta manera doncs, els pastisser tornaran a tenir les comandes normals de l’any i es preveu que les vendes aconsegueixin arribar al nivell de l’època abans de la pandèmia. Pel que fa als preus, però, el Gremi de Pastissers de Barcelona ha explicat que “seran més cares”, ja que l’energia i les matèries primeres han pujat de preu i aquest increment “es veurà reflectit”.

Mones adaptades a les intoleràncies

Les mones de Pasqua sense gluten i sense lactosa s’han convertit en una demanda bastant freqüent a les pastisseries. És per això, que molts professionals han adaptat les seves receptes per poder excloure aquesta classe d’aliments sense necessitat de canviar el gust del postre tradicional. De fet, Antoni Pons, pastisser de Celiadictos, ha assegurat que molta gent “s’emociona” al veure mones que poden menjar. “Hi ha gent que feia anys que no trobava un producte adequat per ells”, ha apuntat el pastisser.