L’Estat espanyol encara acumula quasi 30.000 milions de dèficit

Quan Espanya va presentar el pla de recuperació, l’Executiu de Pedro Sánchez es va comprometre a reduir el dèficit de forma significativa. Ara bé, a juny d’aquest 2022 el dèficit conjunt de l’Administració Central, la Seguretat Social i les comunitats autònomes, exclosa l’ajuda financera, es va situar en quasi 30.000 milions d’euros en total (29.248 milions) d’euros en els sis primers mesos de l’any, la qual cosa suposa un 2,24% del PIB. Tot i que aquesta xifra és francament elevada, Espanya ve d’una situació molt complicada amb el dèficit a causa de les ajudes públiques de la pandèmia i si comparem la dada amb la de l’any passat, l’Estat ha aconseguit reduït el dèficit fins a un 45,5% respecte, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d’Hisenda.

Si mirem només el dèficit de l’Estat es va situar als 21.737 milions d’euros al juliol, la qual cosa suposa un descens del 59% respecte al mateix període de l’any anterior i equival a l’1,66% del PIB, enfront del 4,4% existent el juliol de 2021. Aquest resultat es deu a un increment dels ingressos no financers del 32,5% per part de l’Estat mentre que les despeses creixen a un ritme del 3,1%. En aquesta línia, el Ministeri liderat per María Jesús Montero assegura que amb aquestes dades “continua la senda de descens del dèficit de l’Estat iniciada en 2021 a conseqüència de la reactivació econòmica i la creació d’ocupació”.

Pel que fa a l’Administració Central espanyola, aquesta va aglutinar un total de 21.993 milions de dèficit, un 1,68% del PIB. Dins d’aquesta partida, l’Estat ha seguit reduint la xifra fins als 24.056 milions, la qual cosa equival a l’1,84% del PIB. Per arribar als quasi 22.000 milions de dèficit, cal tenir en compte que els Organismes de l’Administració Central van registrar al juny un superàvit de 2.063 milions.

Les autonomies redueixen el dèficit, però Catalunya el multiplica

Per altra banda, les comunitats autònomes en conjunt van registrar un dèficit de 8.168 milions d’euros, la qual cosa equival al 0,62% del PIB espanyol. Aquesta dada és inferior als 7.714 milions de tot just fa un any. Segons explica el Ministeri, aquest resultat obeeix a un augment de les despeses del 3,8%, mentre els ingressos creixen a un ritme del 3,7%. En el cas concret de Catalunya el dèficit ha augmentat fins als 2.283 milions, representant un 0,92% del PIB. Aquesta dada és sensiblement superior a la de fa un any, quan Catalunya registrava un dèficit de 1.469 milions (0,64% del PIB).

El conseller d’Economia, Jaume Giró / Mireia Comas

Pel que fa a la Seguretat Social, les dades apunten al fet que s’ha registrat un superàvit de 913 milions, enfront del dèficit de 7.066 milions que es registraven el 2021, quan encara hi havia molta gent en situació d’ERTO i l’atur era molt superior al d’ara. En termes de PIB el superàvit de la Seguretat Social se situa en el 0,07%, mentre que fa un any marcava un dèficit del 0,59% del PIB. Aquest comportament és conseqüència d’un creixement dels ingressos del 6,4%, destacant el bon comportament de les cotitzacions amb un creixement del 5,5%, enfront del descens registrat en les despeses d’un 1,5%.