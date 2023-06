Indubio presenta una cançó explosiva per revolucionar Sant Joan

S’acosta Sant Joan i els grups de música catalans, tant els més grans com els que comencen a fer els seus primers pins en l’escena musical catalana, comencen a explorar quina és la fórmula més indicada per revolucionar la revetlla d’aquest divendres. Els últims a presentar en societat la seva cançó per a Sant Joan són Indubio, un jove quintet emergent que estrenen ‘Petards de Sant Joan’. Es tracta d’una cançó que transmet optimisme i alegria per encarar la nit més esperada de l’any.

Indubio aposta per recuperar una clàssica tradició de Sant Joan: cremar a la foguera un paper on hi hagi escrits els desitjos que volem complir. I, com no podia ser d’altra manera, el desig que el grup santcugatenc llança a les flames és un missatge d’amor, concretament a “no tenir por” de declarar el teu amor a la persona que més estimes. Per altra banda, de la mateixa manera que aposten per recuperar una clàssica tradició, el grup vallesà recupera la sonoritat clàssica de la tradicional festa major catalana amb unes guitarres ‘rockeres’ i una bateria marcada que convida a moure’s. A les seves peces d’estudi combinen la sonoritat característica de festa major amb uns pianos electrònics, però als concerts en directe aposten per sumar-hi la força d’una trompeta i un saxo.

Indubio són una mostra més dels grups emergents que aposten per autoproduir-se els treballs d’estudi. En el seu cas, la banda de Sant Cugat va estrenar l’any passat ‘A Ciegas’, el seu primer EP. Després del seu debut treballen per oferir més cançons al món.

Futurs concerts

La banda encara la temporada d’estiu amb concerts a Rubí el divendres 30 de juny, a Sant Cugat del Vallès el dissabte 1 i 22 de juliol i a la Festa Major de Gràcia, a Barcelona el divendres 18 d’agost. Tres dates més que se sumen als diversos llocs de Catalunya on ja han tocat al llarg del seu primer any de vida com a conjunt musical, com ara al ‘Freedom Fest’ de Lleida, a la sala La Cabra de Vic o a les festes majors de Sampedor, Mollerussa o Gràcia.