Jordi González té entre mans un projecte que el podria fer retornar a TV3. Pocs dies després de filtrar-se que Mediaset no ha renovat el seu contracte, ha concedit una entrevista a El Circ de 8TV per explicar què està fent actualment: “Ara mateix no estic treballant a televisió perquè no tinc cap proposta que em faci il·lusió. Jo vaig pactar amb el Paolo Vasile, l’home que manava a Mediaset, que faria un any sabàtic perquè feia 25 anys que treballava al canal i me l’havia guanyat. Em va respectar, però durant el meu any sabàtic ell va plegar i van venir altres persones a la cúpula amb les quals jo no tenia cap compromís de fer res. Jo tenia un compromís moral amb ell, amb el Paolo, però com que ell va marxar… ara mateix soc lliure contractualment i puc anar a qualsevol cadena”.

I què ha volgut explicar sobre la possibilitat de tornar a TV3? “El dia que vaig anar a Col·lapse em vaig trobar amb un grup d’excompanys de TV3 i em vaig emocionar molt. El Ricard va detectar que sentia nostàlgia i vaig reconèixer que trobava a faltar la cadena. Tornaria a treballar allà si tenia la Marta Torné com a presentadora, sí. L’endemà em va trucar el director de TV3 per anar a esmorzar a una cafeteria de la Diagonal i allà vam parlar de la possibilitat de tornar-hi, però no hi ha cap projecte i no hi ha res consolidat. Hi ha la idea de fer-ho. El que he presentat és un programa setmanal que es diu El continental, però encara no ens han dit res”.

I què li agradaria fer? Un estil de programes que ja no el deixen fer a televisió, els programes d’autor que feia quan treballava a Catalunya: “Jo era el responsable de tot el que tenia a veure amb el programa, des de la llum fins al contingut i la gent. Això ho trobo a faltar molt, perquè és una feina més gustosa. No m’han ofert fer un programa amb totes aquestes responsabilitats… a Espanya”, ha deixat caure. “Podria treballar fora d’Espanya, però no m’atreveixo a fer un programa en directe a cap país que no sigui aquest, sincerament, perquè no tinc coneixements. Tu saps qui ets l’alcalde de Miami o el governador de Florida? Jo no ho sé, així que no vull fer un programa en directe allà si no sé qui és l’alcalde de la ciutat. Quedes molt malament i entenc que un periodista ha de saber, més o menys, de què va el percal”.

💥 En @jordiGlez farà un programa a TV3?



🗣️ "Hi ha la idea de fer-ho, ho volem fer"#ElCirc pic.twitter.com/3nu8cXpBzk — EL CIRC (@elcirc8tv) May 18, 2023

Què ha fet Jordi González durant l’any sabàtic sense feina a televisió?

En què ha estat centrat últimament? El presentador ha sorprès moltíssim en assegurar que havia canviat de registre i havia provat sort com a director d’una pel·lícula anomenada Las ornitologas de la Habana: “A Miami conec molta gent de la indústria i la gent que està darrere d’aquest projecte es van capficar molt en què fos jo qui el director de la pel·lícula. No ho havia fet mai i estava segur que ho faria malament, però no. La història és bona, amb tres germanes reals de diferents feines que es fan passar per ornitòlogues per descobrir crims”, deia tot convençut.

També ha afirmat haver escrit un llibre, La ladrona de toallas, una novel·la de ficció que és un drama i que ha dit que s’estrenaria l’any vinent, segurament per Sant Jordi. I, per acabar-ho d’adobar, ha etzibat que ha aprofitat l’any sabàtic per aprendre a tocar la trompeta. També s‘ha fet passar per capellà en un poble de Toledo per sentir què era això de culpar la gent, maltractar-los i castigar-los: “Va ser molt divertit. No t’imagines el que t’arriba a explicar la gent al confessionari, encara que algú em va acabar reconeixent”.

Doncs bé, resulta que tot això ha acabat sent mentida. Després de deu minuts de relat esbojarrat, ha deixat els col·laboradors del programa amb la boca oberta en confessar que no era cert res del que havia dit: no ha fet de director de cap pel·lícula, no ha escrit cap llibre i no s’ha fet passar per un capellà: “Tot és mentida, però ha estat bé. M’ho he passat bé imaginant-me que hagués fet tot això. Tot això ho he anat planejant al taxi. De debò t’ho has cregut?”, deia.

Frank Blanco entrevista Jordi González | 8TV

“Han estat un any i cinc mesos d’any sabàtic i no he fet res… Pensava que faria moltes coses, però no he fotut res i volia inventar-me alguna cosa perquè pensessis que he tingut una vida intensa”, ha dit per intentar justificar-se.