Jordi González tiene entre manos un proyecto que le podría hacer volver a TV3. Pocos días después de filtrarse que Mediaset no ha renovado su contrato, ha concedido una entrevista en El Circ de 8TV para explicar qué está haciendo actualmente: «Ahora mismo no estoy trabajando en televisión porque no tengo ninguna propuesta que me haga ilusión. Yo pacté con Paolo Vasile, el hombre que mandaba en Mediaset, que haría un año sabático porque hacía 25 años que trabajaba en el canal y me lo había ganado. Me respetó, pero durante mi año sabático él plegó y vinieron otras personas a la cúpula con las cuales yo no tenía ningún compromiso de hacer nada. Yo tenía un compromiso moral con él, con Paolo, pero como que él se fue… ahora mismo estoy libre contractualmente y puedo ir a cualquier cadena».

¿Y qué ha querido explicar sobre la posibilidad de volver a TV3? «El día que fui a Col·lapse me encontré con un grupo de excompañeros de TV3 y me emocioné mucho. Ricard detectó que sentía nostalgia y reconocí que echaba de menos la cadena. Volvería a trabajar allí si tenía la Marta Torné como presentadora, sí. El día siguiente me llamó el director de TV3 para ir a almorzar a una cafetería de la Diagonal y allí hablamos de la posibilidad de volver, pero no hay ningún proyecto y no hay nada consolidado. Hay la idea de hacerlo. Lo que he presentado es un programa semanal que se llama El continental , pero todavía no nos han dicho nada».

¿Y qué le gustaría hacer? Un estilo de programas que ya no le dejan hacer en televisión, los programas de autor que hacía cuando trabajaba en Cataluña: «Yo era el responsable de todo lo que tenía que ver con el programa, desde la luz hasta el contenido y la gente. Esto lo echo de menos mucho, porque es un trabajo más gustoso. No me han ofrecido hacer un programa con todas estas responsabilidades… en España», ha dejado caer. «Podría trabajar fuera de España, pero no me atrevo a hacer un programa en directo en ningún país que no sea este, sinceramente, porque no tengo conocimientos. ¿Tú sabes quién eres el alcalde de Miami o el gobernador de Florida? Yo no lo sé, así que no quiero hacer un programa en directo allí si no sé quién es el alcalde de la ciudad. Quedas muy mal y entiendo que un periodista tiene que saber, más o menos, de que va el percal«.

¿Qué ha hecho Jordi González durante el año sabático sin trabajo en televisión?

¿En qué ha estado centrado últimamente? El presentador ha sorprendido muchísimo al asegurar que había cambiado de registro y había probado suerte como director de una película llamada Las ornitologas de la Habana : «En Miami conozco mucha gente de la industria y la gente que está detrás de este proyecto se van obsesionó mucho en que fuera yo quien el director de la película. No lo había hecho nunca y estaba seguro de que lo haría mal, pero no. La historia es buena, con tres hermanas reales de diferentes trabajos que se hacen pasar por ornitólogas para descubrir crímenes», decía todo convencido.

También ha afirmado haber escrito un libro, La ladrona de toallas , una novela de ficción que es un drama y que ha dicho que se estrenaría el próximo año, seguramente por Sant Jordi. Y, para acabarlo de adobar, ha espetado que ha aprovechado el año sabático para aprender a tocar la trompeta. También se ha hecho pasar por cura en un pueblo de Toledo para sentir «qué era esto de culpar la gente, maltratarlos y castigarlos»: «Fue muy divertido. No te imaginas lo que te llega a explicar la gente al confesionario, aunque alguien me acabó reconociendo».

Pues bien, resulta que todo esto ha acabado siendo mentira. Después de diez minutos de relato alocado, ha dejado a los colaboradores del programa con la boca abierta al confesar que no era cierto nada de lo que había dicho: no ha hecho de director de ninguna película, no ha escrito ningún libro y no se ha hecho pasar por un cura: «Todo es mentira, pero ha estado bien. Me lo he pasado bien imaginándome que hubiera hecho todo esto. Todo esto lo he ido planeando en el taxi. ¿De verdad te lo has creído?», decía.

Frank Blanco entrevista a Jordi González | 8TV

«Han sido un año y cinco meses de año sabático y no he hecho nada… Pensaba que haría muchas cosas, pero no he hecho nada y quería inventarme algo para que pensaras que he tenido una vida intensa», ha dicho para intentar justificarse.