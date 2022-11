Agnès Marquès revela com va gestionar-se el fitxatge per RAC1

Agnès Marquès ha estat l’última convidada a El Circ de Frank Blanco a 8TV, un programa en el que ha mostrat la seva vena més distesa. Els teleespectadors s’han quedat amb la boca oberta en veure-la cantar en un moment televisiu summament inesperat. Ara bé, la vergonya ha pogut amb ella i pràcticament no s’ha atrevit a fer més de quatre notes.

Agnès Marquès revela com va gestionar-se el seu fitxatge per RAC1

I dels riures a les confessions. La nova presentadora del Planta Baixa ha fet la vista enrere i ha recordat com va gestionar-se el seu fitxatge per RAC1: “El meu fitxatge es portava molt en secret. L’Eduard Pujol em va trucar i en vam estar parlant. Ell diguéssim que tenia molt d’interès en què aquestes coses no sortissin a la llum. També va coincidir que jo estava de permís de maternitat, no estava treballant. Vam parlar un parell de mesos després que agafés la baixa, acabava de ser mare i jo no estava tant en contacte amb els companys de feina en aquell moment. Que jo tampoc no ho hauria dit a ningú, però a vegades et pregunten els periodistes i tu vas posant cares”.

“Al final vam aconseguir mantenir-ho en secret! Aquell contracte, l’Eduard me’l va portar a casa i el vam signar a casa meva. Jo no podia anar a la ràdio perquè si em veien ho haurien sospitat. Vaig haver de guardar el secret unes quantes setmanes, recordo que el Joan Maria Pou del No ho sé pels voltants de Sant Joan. Parlo de memòria, però unes quantes setmanes. Mentrestant anava parlant amb la tele perquè vaig haver-m’ho de pensar, és clar, sobretot marxant d’una televisió com és TV3 que en aquell moment ocupava una plaça pública de treballadora”, ha explicat.

🎪 L'@MarquesAgnes ens parla del secretisme amb el fitxatge per Rac1, així com del rebuig a l'oferta de Televisió Espanyola#ElCirc pic.twitter.com/XH83bhEPFP — EL CIRC (@elcirc8tv) November 17, 2022

Agnès Marquès també va rebre una oferta per presentar el programa matinal de TVE: “Sí, això va ser l’any passat. Vaig dir que no perquè no m’hi vaig veure… Al final, era una proposta que era molt melosa i atractiva. Ara bé, hi havia alguna cosa que no encaixava. Vam estar negociant amb ells, vam estar parlant i vaig anar a Madrid diverses vegades. Però, al final, hom s’ha d’escoltar i el cor em deia que no. El cap em deia que era molt xulo, però el cor em deia que no i al final va ser que no”.