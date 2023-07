La Sexta fitxa per sorpresa una de les presentadores de ‘Sálvame’

Adela González havia estat l’última incorporació a Sálvame i ara, només uns dies després de la seva cancel·lació, ha volgut marxar de Telecinco. La presentadora ha abandonat la cadena i ha fitxat per La Sexta, on ja va treballar una temporada. Ella sempre havia estat involucrada en el format dels Informatius, per la qual cosa va sorprendre tant que provés sort en un programa del cor. Ben aviat va adaptar-se a la manera de treballar dels companys i, de fet, va ser una de les encarregades de posar-se al capdavant de l’últim programa. Ara aprofitarà l’experiència que ha guanyat en aquest espai i intentarà oferir una vena més fresca a Más vale tarde, el programa que presentarà a partir d’ara els caps de setmana.

Aquesta serà una nova edició del programa presentat per Iñaki López i Cristina Pardo. Ells continuaran al seu capdavant de dilluns a divendres, mentre que Adela s’incorpora al programa dels dissabtes amb un altre crac televisiu com Boris Izaguirre. L’aposta de la cadena per aquests dos noms demostra que tenen ganes d’oferir una versió més informal del programa d’actualitat, el que canviarà radicalment amb ells dos al volant.

Adela González i Boris Izaguirre faran tàndem a La Sexta

Així ho ha assegurat AlgopasaTV, que informa en exclusiva del canvi de la presentadora. S’havia quedat sense feina i no ha trigat en trobar-ne una nova. No se sap si només estarà en el programa dels dissabtes o si ho compaginarà amb alguna petita col·laboració en l’espai d’entre setmana. Tampoc no se sap quan començarà aquesta aventura, però sí que el fitxatge no serà efectiu fins a la pròxima temporada.

Adela González deixa Telecinco i passa a La Sexta | Instagram

Ella té la família vivint al País Basc, així que aquest canvi d’horari deu haver-li atret molt també per poder conciliar una mica millor. A Sálvame diu que s’ho va passar molt bé, encara que és cert que aquest programa fa més per a ella i és més del seu estil. El Boris sempre ha estat lligat a la premsa del cor i els programes més divertits, així que hauran de complementar-se per tal d’agradar als teleespectadors del cap de setmana de La Sexta.