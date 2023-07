La Sexta ficha por sorpresa a una de las presentadoras de ‘Sálvame’

Adela González había sido la última incorporación en Sálvame y ahora, solo unos días después de su cancelación, ha querido irse de Telecinco. La presentadora ha abandonado la cadena y ha fichado por La Sexta, donde ya trabajó una temporada. Ella siempre había estado involucrada en el formato de los Informativos, por lo que sorprendió tanto que probara suerte en un programa del corazón. Bien pronto se adaptó a la manera de trabajar de los compañeros y, de hecho, fue una de las encargadas de ponerse al frente del último programa. Ahora aprovechará la experiencia que ha ganado en este espacio e intentará ofrecer una vena más fresca en Más vale tarde , el programa que presentará a partir de ahora los fines de semana.

Esta será una nueva edición del programa presentado por Iñaki López y Cristina Pardo. Ellos continuarán al frente de lunes a viernes, mientras que Adela se incorpora en el programa de los sábados con otro crac televisivo como Boris Izaguirre. La apuesta de la cadena por estos dos nombres demuestra que tienen ganas de ofrecer una versión más informal del programa de actualidad, el que cambiará radicalmente con ellos dos al volante.

Adela González y Boris Izaguirre harán tándem en La Sexta

Así lo ha asegurado AlgopasaTV , que informa en exclusiva del cambio de la presentadora. Se había quedado sin trabajo y no ha tardado al encontrar uno nuevo. No se sabe si solo estará en el programa de los sábados o si lo compaginará con alguna pequeña colaboración en el espacio de entre semana. Tampoco se sabe cuándo empezará esta aventura, pero sí que el fichaje no será efectivo hasta la próxima temporada.

Adela González deja Telecinco y pasa a La Sexta | Instagram