Deu claus per evitar el temut efecte rebot quan acabes una dieta

Després d’una dieta és habitual patir un efecte rebot un cop es deixa el pla nutricional que s’havia establert per aconseguir un objectiu concret. Els nutricionistes insisteixen que és important complir un pla de manteniment un cop s’acaba la dieta per continuar potenciant el rendiment esportiu, controlar el pes, prevenir i millorar malalties i aprendre a menjar saludablement com a costum. Per evitar l’efecte rebot els experts de nutrició del Club Metropolitan han elaborat una llista de deu hàbits a seguir en la vida quotidiana per evitar tirar per terra tot l’aconseguit amb la dieta.

Aliments que poden formar part d’una dieta saludable

El decàleg a seguir per no engreixar després d’una dieta

Aquest és el decàleg imprescindible per evitar el temut efecte rebot: