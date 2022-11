Barcelona Health Hub, l’ecosistema d’empreses de salut que triomfa al món

Barcelona s’està convertint en una de les capitals europees on més recursos s’inverteixen en innovació. Paral·lelament, el sector de la salut tecnològica es troba en ple auge a causa dels constants canvis que ha patit la societat mundial en aquest aspecte. La pandèmia ha demostrat la necessitat d’aconseguir un sistema de salut més eficient i ha posat el focus en la renovació de models tradicionals que han deixat de tenir sentit. Aquesta situació i el potencial de la capital catalana conflueixen al recinte modernista de Sant Pau, les instal·lacions que aglutinen una seixantena d’empreses tecnològiques centrades en l’àmbit de la salut sota el paraigües del primer hub especialitzat en el sector: el Barcelona Health Hub (BHH).

“Les sinergies entre empreses són la raó per la qual vam començar aquest projecte”, explica Eva Rosell, directora general del BHH. La infraestructura d’aquest conglomerat d’empreses emergents i pimes del sector ocupa 5.000 metres quadrats del que era l’antic hospital de Sant Pau, el centre històric reconvertit en espai protegit de l’UNESCO i ara casa de les start-ups més innovadores del món de la salut. “Tenim tres pavellons, una seixantena de start-ups, 500 treballadors i 350 empreses adscrites al Barcelona Health Hub”, recorda la directora general. Les xifres concreten que el sector de la salut digital creix de manera exponencial i cada vegada es necessiten més empreses que es dediquin a modernitzar processos tradicionals: “Dins l’àmbit de la salut i la tecnologia sempre es necessiten treballadors”, diu Rosell qui, a més, afegeix que “tenir la gran majoria d’empreses emergents del sector en un mateix recinte és un avantatge”.

Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona Health Hub / Mireia Comas

L’empresa del futur en un recinte del passat

El Barcelona Health Hub neix com a iniciativa privada que ajunta grans empreses, start-ups i inversors amb les aspiracions d’aconseguir influir en les millores del sistema de salut. Rosell s’enorgulleix d’assegurar que “els bates blanques” -personal mèdic- ja s’acosten al hub per buscar iniciatives de millora d’alguns dels seus àmbits. Les col·laboracions entre empreses, però també amb els hospitals barcelonins s’han convertit en el pa de cada dia del BHH, que gràcies a la seva situació privilegiada es troben en ple nucli sanitari de la capital catalana. “Tenim col·laboracions amb diferents hospitals de referència de Barcelona i també som la seu de grans asseguradores del mercat”, afirma la directora general del hub.

De fet, moltes empreses d’innovació en el sector salut busquen la manera de trobar sinergies amb el hub barceloní. Un exemple és ERNI, la companyia tecnològica Suïssa que està especialitzada en el desenvolupament de solucions digitals personalitzats per entorns de la salut digital. L’empresa ja està col·laborant amb el BHH i obre la porta a treballar amb les start-ups que el conformen. “Des del hub també ens encarreguem de buscar aquestes sinergies per a les empreses, tenim una persona encarregada d’aquesta part”, explica Rosell.

El creixement que viu el BHH ha estat fruit dels seus recursos, ja que tal com explica Rosell no reben subvencions públiques. “Aquí el capital no ve ni del Govern, ni de l’ajuntament ni del ministeri”, diu. És per això, que la directora general remarca el gran èxit que va ser aconseguir tenir aquestes instal·lacions. “Hi havia rumors que la Roca Village volia quedar-se la infraestructura”, explica. Però, tot i les múltiples ofertes, el hub va aconseguir quedar-se amb part de les instal·lacions, utilitzant-les, a més, sense destruir l’arquitectura modernista del recinte.

L’epicentre creixent de la salut catalana

Actualment tenen tres pavellons plens, però en dos anys ja tindran acabades les obres d’un quart pavelló. Aquesta nova adquisició afegirà 2.500 metres quadrats a la infraestructura que acabarà ocupant 7.500 metres quadrats. En total, la rehabilitació del nou pavelló costarà al voltant d’uns 10 milions d’euros, ja que tal com explica Rosell “mantenir les façanes dels edificis, però fer-los sencers de dalt a baix per dins té un cost elevat”. Amb aquesta ampliació, el hub podrà acollir unes 25 noves start-ups un creixement que Rosell reitera que és gràcies a que “Sant Pau creu en nosaltres”, ja que és el mateix hospital el propietari de les instal·lacions i qui els ha brindat la oportunitat de ser-hi.

Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona Health Hub, la solució tecnològica de Fagor Healthcare / Mireia Comas

Amb tot, el Barcelona Health Hub es converteix en el nucli principal de l’innovació en salut de la capital catalana i un dels primers hub en l’àmbit europeu que es dedica únicament a la salut. “Hi ha molts coworking, però al final sempre acaben sent molt heterogenis. Aquí tenim l’avantatge que tots parlem el mateix idioma”, explica Rosell. És per això, que les instal·lacions del recinte modernista de Sant Pau acullen el major nombre de projectes innovadors en l’àmbit de la salut de tot Catalunya.

Start-ups de salut, el motor del BHH

Com en tot ecosistema innovador les start-ups tenen un gran pes. En el Barcelona Health Hub la gran majoria hi han arribat gràcies el boca-orella o la gran feina de captació de talent que fa el hub en congressos i fires. Gràcies a la feina de la mateixa organització moltes empreses emergents ja han aconseguit col·laboracions i s’han creat sinergies entre companys pel simple fet de compartir espai. Les start-ups entrevistades coincideixen en assegurar que “les sinergies són una part molt essencial per haver triat aquest espai”.

Terapme és una companyia que ha creat un software per psicoterapeutes. Davant del context actual on la salut mental ha cobrat molta més importància, l’empresa ha creat un espai on els terapeutes poden “digitalitzar la seva activitat”, tal com explica Mar Alarcón, fundadora de la companyia. En aquesta plataforma de Terapme es creen el que seria l’equivalent a un canal de subscripció, és a dir, els psicoterapeutes tenen el seu propi espai, sigui gratuït o de pagament, on pugen els seus continguts. “A més, com a usuari també es poden demanar sessions amb els professionals”, afegeix Alarcón. Terapme porta gairebé un any al Barcelona Health Hub i gràcies a les sinergies que ha creat en el recinte fa poc va tancar una ronda de finançament de 375.000 euros.

Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona Health Hub, Mar Alarcón Terapme / Mireia Comas

Canviar processos tradicionals és el pilar de la innovació. En termes de salut encara hi ha molts sistemes que funcionen igual des de fa quaranta anys i moltes empreses busquen la manera de millorar-los. És el cas d’Apricity, la primera clínica de fertilitat en remot. Tal com explica Juan José Castro, el seu fundador, la companyia ha aconseguit externalitzar tots els processos d’un tractament de fertilitat perquè les pacients el puguin fer des de casa seva. “Tenim proveïdors que treballen a domicili per poder realitzar totes les proves”, explica el fundador. Només hi ha dos processos que s’han de fer en una clínica: l’extracció i l’implementació dels embrions. Una presentació a un congrés va ser la raó per la qual Apricity va escollir el BHH per instal·lar-se,ja que l’empresa va començar a operar el Regne Unit. “Hem començat l’expansió internacional per Catalunya, ja que hem trobat un espai que ens beneficia”, explica Castro.

La combinació entre la salut i la tecnologia pot portar a crear projectes de millora del sector. Aquest és el cas de Science4tech, una companyia catalana que ajuda a l’acceleració dels assajos clínics. Jordi Guitart, fundador de la start-up explica que gràcies al seu coneixement en tecnologia ja han creat la seva primera solució, una aplicació mòbil on poder descarregar les dades d’un pacient i trobar l’assaig ideal. “Nosaltres hem vingut a millorar processos”, explica Guitart que afegeix que “de moment estan treballant en l’àmbit oncològic”. Science4tech és de les empreses emergents que porta menys temps al hub barceloní, però el fundador recorda que “és un espai privilegiat perquè està centrat en la salut”.

Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona Health Hub, Jordi Guitart Science4tech 22/11/22 / Mireia Comas

Fagor Healthcare és una companyia que porta més d’una dècada treballant per millorar l’adherència als medicaments de les persones de la tercera edat. Gorka Garcia, el seu director assegura que “hi ha molts problemes que es podrien evitar si la gent es prengués els medicaments de la manera correcta”. És per això que la companyia ha creat un dispositiu que aconsegueix dosificar les pastilles de manera automatitzada. “Treballem amb unes 2.000 farmàcies que preparen els lots amb la nostra solució”, reconeix Garcia. La seva solució, de moment, només treballa en farmàcies i en residències, però ja estan començant amb les proves pilot. D’ençà que van entrar al BHH han creat un nou dispositiu que alerta a al cuidadors i familiars dels usuaris quan no es prenen les pastilles. “Tot a través d’un missatge”, explica Garcia qui afegeix que “la traçabilitat dels medicaments és molt més senzilla i això ajuda al seu bon ús”.