Una microbiota alterada influeix en l’estat general i la pell, causant opacitat o inflamació

Portes mesos provant sèrums d’alta gamma, mascaretes coreanes i rutines de deu passos. Però, encara que et gastis el sou en l’últim llançament, el teu mirall et retorna la mateixa imatge: pell apagada, reactiva i sense vida. Frustrant? Molt.
El que ningú no t’ha explicat fins ara és que el problema no viu a la superfície de la teva epidermis. La batalla real s’està lliurant molt més endins, exactament al teu sistema digestiu. Si la teva microbiota està alterada, la teva pell ho crida als quatre vents.
La connexió invisible que ningú vigila
La farmacèutica Mari Carmen Vaquero ha estat molt clara al respecte: el nostre organisme és un tot connectat, no peces soltes. Quan l’equilibri dels bacteris al nostre intestí es trenca, l’impacte no es queda en una digestió pesada.
Aquest desajust llança senyals d’alarma que es tradueixen en una inflamació sistèmica. I endevina quin òrgan és el primer a manifestar aquesta inflamació crònica: efectivament, la teva pell. Aquesta reactivitat que atribueixes a l’estrès o al clima, podria ser simplement el teu cos demanant auxili des de l’interior.
Per què la teva crema no és la solució
Aplicar productes externs sobre una pell inflamada per una microbiota desequilibrada és com intentar tapar un incendi forestal amb un ventall de paper. Pots calmar el símptoma, però el foc segueix cremant perquè l’arrel del problema és a la teva dieta i en la salut del teu ecosistema intestinal.
L’estat de la teva microbiota és el director d’orquestra del teu organisme; si el director està malalt, la melodia de la teva pell serà discordant, sense brillantor i plena d’impureses.
Com resetar el teu rostre des de l’interior
No es tracta de llençar tots els teus cosmètics, sinó d’entendre la jerarquia de la cura personal. El primer pas per recuperar aquesta brillantor natural és revisar què dónes als teus bacteris amics. Aliments processats, sucres refinats i l’excés d’antibiòtics són els seus majors enemics.
Incorporar prebiòtics i probiòtics en la teva rutina diària no és una moda passatgera, és una inversió en la teva barrera cutània. Quan alimentes correctament la teva flora, els nutrients comencen a arribar on realment compten, i la pell deixa d’estar reactiva per passar a estar nodrida i resilient.
El senyal definitiu que has d’observar
Si notes que la teva pell reacciona davant de qualsevol mínim canvi de temperatura, o que sembla que cap producte t’acaba d’anar bé, atura’t. Deixa de buscar el nou “producte miracle” al prestatge de la farmàcia i comença a observar les teves digestions.
La veritable bellesa comença al plat. Una microbiota sana és el millor maquillatge que pots portar, i a més, és totalment gratis. Quantes vegades hauràs comprat cremes cares quan la solució era cuidar el que t’emportes a la boca cada dia?
Comença a donar als teus bacteris el que necessiten i prepara’t per veure com la teva pell comença a brillar sense necessitat de filtres. De vegades, per millorar l’exterior, només cal prestar una mica més d’atenció a aquest món invisible que portem dins.