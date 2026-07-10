Daniela Silva, metgessa, alerta: els marejos i la debilitat indiquen que el cos s’està descompensant

Portes setmanes sentint-te una mica més cansada, amb una inestabilitat que atribuïxes a l’estrés de la faena o a les poques hores de son. (Sí, nosaltres també hem normalitzat viure al límit). Però, i si et diguérem que el teu cos t’està enviant un senyal de socors real?
La doctora Daniela Silva ha posat el focus sobre un problema que sovint passem per alt en la nostra rutina frenètica: la descompensació silenciosa. No és esgotament passatger; és el teu organisme cridant que l’equilibri intern s’ha trencat.
La tríada del col·lapse imminent
Quan els marejos, la debilitat extrema i eixa sensació constant d’inestabilitat es presenten junts, no estem davant d’una molèstia menor. És l’indici inequívoc que els teus sistemes interns —metabòlics, neurològics o cardiovasculars— estan començant a fallar. El cos és una màquina de precisió, i si alguna cosa vibra, és perquè el motor no està ben lubrificat.
La doctora Silva explica que, sovint, intentem “tapar” estos símptomes amb cafeïna, descansos ràpids o simplement ignorant-los per a no perdre ritme. Però este comportament és un error estratègic; en ignorar l’arrel, només estem donant temps a què el problema es convertisca en una patologia consolidada.
La diferència entre un simple malestar i una descompensació és la persistència. Si estos símptomes apareixen de forma recurrent, el teu cos ha perdut la seua capacitat d’autoregulació i està demanant ajuda externa urgentment.
Per què el teu cervell t’enganya?
Tendim a pensar que, si podem continuar treballant, no estem tan malament. És un biaix de supervivència perillosíssim. La doctora detalla que l’organisme té mecanismes de compensació que ens permeten funcionar amb la bateria al 10% durant un temps, però el col·lapse és inevitable quan s’esgoten els recursos de reserva.
Eixa sensació d’inestabilitat en alçar-te, o el vertigen puntual en meitat de la vesprada, són els “llums rojos” del quadre de comandaments que hem aprés a ignorar. Si no actues quan el llum és taronja, no et sorprengues quan el sistema s’apague per complet.
El mètode de prevenció: actuar abans que ocórrega
El primer pas no és la medicació, sinó l’observació clínica. Daniela Silva suggerix que portar un registre de quan apareixen estos episodis és fonamental per a qualsevol diagnòstic professional. Ocorren després de menjar? Ocorren després d’una càrrega de faena específica? El context és l’arma més potent per a detectar la causa exacta.
No es tracta de viure en la por, sinó de ser intel·ligents amb la nostra pròpia biologia. La medicina moderna és excel·lent tractant crisis, però la vertadera salut està en la gestió dels senyals dèbils. Si el teu cos t’està demanant una pausa, dóna-li-la abans que ell decidisca prendre-la per tu.
Recorda: la productivitat no val res si no tens el sistema operatiu funcionant al 100%. Esperaràs al fet que el llum roig deixe de parpellejar i es quede fix per a anar al metge o començaràs a fer cas al que el teu organisme t’explica hui mateix?