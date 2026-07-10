Daniela Silva, médica, advierte: los mareos y la debilidad indican que el cuerpo se está descompensando

Llevas semanas sintiéndote un poco más cansada, con una inestabilidad que atribuyes al estrés del trabajo o a las pocas horas de sueño. (Sí, nosotros también hemos normalizado vivir al límite). Pero, ¿y si te dijéramos que tu cuerpo te está enviando una señal de socorro real?

La doctora Daniela Silva ha puesto el foco sobre un problema que a menudo pasamos por alto en nuestra rutina frenética: la descompensación silenciosa. No es agotamiento pasajero; es tu organismo gritando que el equilibrio interno se ha roto.

La tríada del colapso inminente

Cuando los mareos, la debilidad extrema y esa sensación constante de inestabilidad se presentan juntos, no estamos ante una molestia menor. Es el indicio inequívoco de que tus sistemas internos —metabólicos, neurológicos o cardiovasculares— están comenzando a fallar. El cuerpo es una máquina de precisión, y si algo vibra, es porque el motor no está bien lubricado.

La doctora Silva explica que, a menudo, intentamos «tapar» estos síntomas con cafeína, descansos rápidos o simplemente ignorándolos para no perder el ritmo. Pero este comportamiento es un error estratégico; al ignorar la raíz, solo estamos dando tiempo a que el problema se convierta en una patología consolidada.

La diferencia entre un simple malestar y una descompensación es la persistencia. Si estos síntomas aparecen de forma recurrente, tu cuerpo ha perdido su capacidad de autorregulación y está pidiendo ayuda externa urgentemente.

¿Por qué tu cerebro te engaña?

Tendemos a pensar que, si podemos continuar trabajando, no estamos tan mal. Es un sesgo de supervivencia peligrosísimo. La doctora detalla que el organismo tiene mecanismos de compensación que nos permiten funcionar con la batería al 10% durante un tiempo, pero el colapso es inevitable cuando se agotan los recursos de reserva.

Esa sensación de inestabilidad al levantarte, o el vértigo puntual en mitad de la tarde, son las «luces rojas» del cuadro de mandos que hemos aprendido a ignorar. Si no actúas cuando la luz es naranja, no te sorprendas cuando el sistema se apague por completo.

El método de prevención: actuar antes de que ocurra

El primer paso no es la medicación, sino la observación clínica. Daniela Silva sugiere que llevar un registro de cuándo aparecen estos episodios es fundamental para cualquier diagnóstico profesional. ¿Ocurren después de comer? ¿Ocurren después de una carga de trabajo específica? El contexto es el arma más potente para detectar la causa exacta.

No se trata de vivir con miedo, sino de ser inteligentes con nuestra propia biología. La medicina moderna es excelente tratando crisis, pero la verdadera salud está en la gestión de las señales débiles. Si tu cuerpo te está pidiendo una pausa, dásela antes de que él decida tomarla por ti.

Recuerda: la productividad no vale nada si no tienes el sistema operativo funcionando al 100%. ¿Esperarás a que la luz roja deje de parpadear y se quede fija para ir al médico o empezarás a hacer caso a lo que tu organismo te explica hoy mismo?