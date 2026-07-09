Emília Redolar: “No treballar disminueix el cortisol”; sis hàbits d’estiu per a la salut cerebral

Arriba l’estiu i, encara que el calendari marqui vacances, la nostra ment segueix atrapada en el mateix bucle d’ansietat que durant l’hivern. És un error comú pensar que només desconnectant l’ordinador el cortisol baixarà màgicament.
La realitat és que el cervell necessita alguna cosa més que sol i platja per resetejar-se. Emilia Redolar, experta en neurociència, acaba de posar sobre la taula una veritat incòmoda: l’estrès no s’apaga, es gestiona activament.
El gest simple que canvia la teva química cerebral
Existeix una acció mecànica, gairebé insignificant, capaç de forçar el teu cervell a frenar la producció d’aquesta hormona que ens manté en alerta constant: el cortisol. No requereix pastilles, ni retirs espirituals, ni un pressupost de luxe.
És, senzillament, canviar el focus de l’activitat. Quan obliguem la nostra ment a concentrar-se en una tasca manual diferent a la nostra rutina, estem executant un bypass neuronal necessari (sí, nosaltres també ens vam sorprendre en veure com resulta d’efectiu).
Atenció: Si no obligues el teu cervell a canviar de freqüència, el cortisol seguirà circulant pel teu torrent sanguini, impedint la regeneració real que necessites per al setembre.
Sis hàbits que dicten la teva salut mental
La neurocientífica detalla sis pilars perquè el teu cervell no només sobrevisqui a l’estiu, sinó que aprofiti aquest temps per reparar-se. El primer és la regulació del son. No parlem de dormir més, sinó de mantenir la llum natural com el teu principal despertador biològic.
En segon lloc, l’alimentació. L’intestí és el segon cervell i el que ingerim als xiringuitos impacta directament en la nostra agudesa cognitiva. Menys processats i més hidratació real són obligatoris si vols claredat mental.
La tercera clau és la interacció social de qualitat. No tot és estar envoltat de gent; el cervell busca connexions que aportin seguretat, no soroll. Envolta’t de persones que realment sumin a la teva estabilitat emocional.
El parany del descans passiu
Molts de nosaltres cometem l’error d’entrar en el mode “sofà infinit”. És l’enemic número u de la neuroplasticitat. El cervell és un múscul que, si no es desafia amb estímuls nous (llegir un llibre, aprendre un joc, caminar per rutes desconegudes), s’atròfia.
Quart hàbit: el contacte amb la natura. No és una frase feta d’Instagram; caminar descalç o simplement estar en entorns naturals redueix la fatiga atencional. És el reset definitiu per al sistema nerviós.
Cinquè punt: la gestió del temps digital. L’scroll infinit és el major generador de cortisol a l’estiu. Si no controles les notificacions, el teu cervell mai sortirà de l’estat d’alerta permanent.
L’últim pas per blindar-te
El sisè hàbit és la pràctica d’una activitat física moderada però constant. No busquis el rècord personal, busca l’alliberament d’endorfines. L’exercici constant durant aquestes setmanes és el que mantindrà la teva capacitat de resposta en nivells òptims al tornar a l’oficina.
Tip secret: Si sents que l’estrès torna a pujar, dedica deu minuts a una tasca manual pura —com cuinar, dibuixar o fins i tot organitzar un calaix—. Aquesta acció concreta deté el pensament rumiador.
Ara que coneixes aquests sis pilars, la pregunta és: permetràs que el cortisol arruïni els teus dies lliures o prendràs el control de la teva química interna? El teu cervell t’ho agrairà quan comenci el caos del setembre.