Emília Redolar: «No trabajar reduce el cortisol»; seis hábitos de verano para la salud cerebral

Llega el verano y, aunque el calendario marque vacaciones, nuestra mente sigue atrapada en el mismo bucle de ansiedad que durante el invierno. Es un error común pensar que solo desconectando el ordenador el cortisol bajará mágicamente.

La realidad es que el cerebro necesita algo más que sol y playa para reiniciarse. Emilia Redolar, experta en neurociencia, acaba de poner sobre la mesa una verdad incómoda: el estrés no se apaga, se gestiona activamente.

El gesto simple que cambia tu química cerebral

Existe una acción mecánica, casi insignificante, capaz de forzar tu cerebro a frenar la producción de esta hormona que nos mantiene en alerta constante: el cortisol. No requiere pastillas, ni retiros espirituales, ni un presupuesto de lujo.

Es, sencillamente, cambiar el foco de la actividad. Cuando obligamos a nuestra mente a concentrarse en una tarea manual diferente a nuestra rutina, estamos ejecutando un bypass neuronal necesario (sí, nosotros también nos sorprendimos al ver lo efectivo que resulta).

Atención: Si no obligas a tu cerebro a cambiar de frecuencia, el cortisol seguirá circulando por tu torrente sanguíneo, impidiendo la regeneración real que necesitas para septiembre.

Seis hábitos que dictan tu salud mental

La neurocientífica detalla seis pilares para que tu cerebro no solo sobreviva al verano, sino que aproveche este tiempo para repararse. El primero es la regulación del sueño. No hablamos de dormir más, sino de mantener la luz natural como tu principal despertador biológico.

En segundo lugar, la alimentación. El intestino es el segundo cerebro y lo que ingerimos en los chiringuitos impacta directamente en nuestra agudeza cognitiva. Menos procesados y más hidratación real son obligatorios si quieres claridad mental.

La tercera clave es la interacción social de calidad. No todo es estar rodeado de gente; el cerebro busca conexiones que aporten seguridad, no ruido. Rodéate de personas que realmente sumen a tu estabilidad emocional.

La trampa del descanso pasivo

Muchos de nosotros cometemos el error de entrar en el modo «sofá infinito». Es el enemigo número uno de la neuroplasticidad. El cerebro es un músculo que, si no se desafía con estímulos nuevos (leer un libro, aprender un juego, caminar por rutas desconocidas), se atrofia.

Cuarto hábito: el contacto con la naturaleza. No es una frase hecha de Instagram; caminar descalzo o simplemente estar en entornos naturales reduce la fatiga atencional. Es el reinicio definitivo para el sistema nervioso.

Quinto punto: la gestión del tiempo digital. El scroll infinito es el mayor generador de cortisol en verano. Si no controlas las notificaciones, tu cerebro nunca saldrá del estado de alerta permanente.

El último paso para blindarte

El sexto hábito es la práctica de una actividad física moderada pero constante. No busques el récord personal, busca la liberación de endorfinas. El ejercicio constante durante estas semanas es lo que mantendrá tu capacidad de respuesta en niveles óptimos al volver a la oficina.

Tip secreto: Si sientes que el estrés vuelve a subir, dedica diez minutos a una tarea manual pura —como cocinar, dibujar o incluso organizar un cajón—. Esta acción concreta detiene el pensamiento rumiador.

Ahora que conoces estos seis pilares, la pregunta es: ¿permitirás que el cortisol arruine tus días libres o tomarás el control de tu química interna? Tu cerebro te lo agradecerá cuando comience el caos de septiembre.