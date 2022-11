Catalunya impulsa el sector exterior superant les 9.000 empreses estrangeres

Fa dècades que Catalunya va apostar fortament pel sector exterior amb la captació d’importants empreses estrangeres perquè s’implantin el territori. Segons ha anunciat aquest dijous el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja són 9.155 les empreses que han apostat per tenir les seves filials a Catalunya, assolit el màxim de la sèrie històrica. De fet, el nombre ha seguit augmentant després de la pandèmia de covid, ja que en els últims tres anys aquest tipus d’empreses han augmentat un 2,8% a Catalunya. Un exemple molt recent és Cisco, que ha decidit instal·lar a Catalunya el seu nou centre de disseny de microxips. Si mirem des del 2014 Catalunya ha incrementat un 60% les empreses internacionals. Pel que fa a la procedència de les empreses, Aragonès ha assegurat que aquestes filials procedeixen de fins a 90 països diferents, entre els quals destaquen França, els Estats Units, Alemanya i el Regne Unit.

Aragonès ha donat a conèixer aquesta dada aprofitant la celebració de l’acte ‘Catalunya, oportunitats de futur’ que ha comptat amb la participació d’uns 150 directius d’empreses estrangeres establertes al país, com per exemple Microsoft o American Axle & Manufacturing (AAM), que han explicat per què van decidir invertir a Catalunya-. Totes dues empreses han coincidit que el talent que desenvolupa Catalunya acaba sent clau a l’hora de decidir establir-se a Catalunya, així com la bona connectivitat de Catalunya amb la resta d’Europa.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès / ACN

Des que la Generalitat va començar a treballar per atraure tota aquesta inversió estrangera l’any 1985, el país ha captat un total de 1.367 projectes d’inversió estrangera que s’han traduït en 10.834 milions d’euros d’inversió creant 64.440 llocs de treball. En sectors molt variats com les TIC i transformació digital, l’automoció, el sector químic o el farmacèutic. Si ens fixem només en els últims cinc anys, la inversió estrangera a Catalunya s’ha multiplicat un 37%.

El Govern ha aprofitat aquesta trobada per posar damunt la taula tots els actius de Catalunya com un dels territoris més dinàmics d’Europa pel que fa a la captació d’inversió estrangera, la importància de les inversions de les multinacionals a Catalunya. En aquesta línia, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que actualment ACCIÓ treballa amb una cartera de 613 projectes d’inversió estrangera, la xifra més alta de la sèrie històrica. Aquesta dada representa un augment del 56% projectes respecte al 2020, demostrant l’interès creixent de les empreses estrangeres cap a Catalunya. Torrent també ha afegit que la meitat d’aquests projectes són de tipus industrial, la principal prioritat d’Empresa i Treball, mentre que el 40% són empreses que encara no estan presents al nostre país.

El hub d’empreses estrangeres del sud d’Europa

Tot plegat, es tradueix en el fet que les empreses estrangeres amb presència a Catalunya són fonamentals pel teixit empresarial del país, ja que representen el 18,5% de l’ocupació del país. Es tracta d’un ecosistema de filials dinàmic perquè el 23% s’han creat fa menys de 5 anys. Per nombre d’empreses, els sectors vinculats a la indústria més rellevants són els de les TIC i digitalització de la indústria, així com el de la maquinària i els béns d’equipament, que representen el 17% del conjunt de filials d’empreses estrangeres. Un fet clau que contribueix a l’objectiu de reindustrialització i transformació digital impulsat pel Govern.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent / ACN

Tot ecosistema, però, no s’entendria sense Barcelona, que avui dia és l’única ciutat europea amb 2 escoles de negocis entre les 10 primeres del món. A més, Barcelona és la primera millor ciutat tecnològica del món que no és capital i el segon hub de start-ups de la Unió Europea preferit pels fundadors per funda la seva empresa. Alhora, la capital catalana és la 8a ciutat mundial en qualitat de vida per als expatriats, és a dir aquella gent que treballa a l’estranger.

En el mateix acte, el secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Treball i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos, ha destacat l’impuls als canals digitals per part d’ACCIÓ per reforçar el suport a les empreses estrangeres amb projectes d’expansió a Catalunya. Així, ha anunciat la renovació del web www.catalonia.com, el portal de posicionament i promoció internacional del país que es va posar en marxa l’any 1996 i que ara s’actualitza des d’un punt de vista tecnològic i estratègic amb nous continguts específics.