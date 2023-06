Vídeos dels testimonis revelen que un policia mort a Andalusia va ser víctima del tret d’un company

Juan José Lara, agent de la policia espanyola de 40 anys, va morir aquest diumenge a Andújar (Jaén) quan va anar a mediar en una disputa veïnal. Tot i que inicialment es va comunicar que un dels homes implicats en la baralla que portava un martell i un ganivet havia sigut l’homicida, ara, diversos vídeos demostren que el que va matar l’agent va ser un tret accidental i fortuït d’un company seu, que li va impactar a l’abdomen.

Vídeos com a prova

És el que mostren diversos vídeos gravats pels telèfons dels veïns de la zona i que proven que el policia mort no va arribar a tenir en cap moment contacte físic amb l’individu que havia provocat l’aldarull i que va obligar a dos membres de la policia espanyola i dos de la local a actuar. Ara, la investigació intenta esclarir de quina arma havia sortit la bala que va causar la mort del policia. Així mateix, el causant de la baralla també va morir a causa del tiroteig, malgrat que no portava cap arma de foc.

Treballen amb tres hipòtesis

Una de les hipòtesis que detalla El País és que un policia va intentar disparar a les cames de l’agressor i el projectil li hauria passat per sota fins a impactar a l’abdomen del seu company. El policia mort es dirigia cap als companys a la carretera amb una porra extensible a la mà per ajudar-los. Altres hipòtesis amb les quals treballen els forenses és que el tret l’hagi efectuat el mateix agent mort en extreure la seva pistola quan es dirigia a la carretera fins a l’agressor. La tercera possibilitat és que algun dels dos agents de la Policia Local que van estar al lloc dels fets per col·laborar utilitzessin la seva arma i, accidentalment, matessin l’agent de la policia espanyola.