Les pluges torrencials al sud-est de la península Ibèrica han provocat fortes inundacions i han deixat imatges espectaculars de rius baixant plens, de carrers negats i de ciutadans sortejant com poden els aiguats. A Molina de Segura (Múrcia), on aquest dijous van arribar a caure fins a 40 litres per metre quadrat en només una hora, s’ha produït una escena que s’ha fet viral: un noi intenta travessar un carrer inundat amb el cotxe i l’aiguat se l’endú. En una maniobra tant temerària com afortunada, el jove aconsegueix salvar el cotxe de miracle.

Diversos veïns de la zona que estaven al carrer o als balcons de casa seva gravant imatge de la tempesta van poder captar la seqüència des de diversos angles i l’usuari de Twitter @niporwifi les ha recopilat. Un cotxe vermell fa un intent temerari de travessar un carrer on l’aigua baixa amb molta força i, quan sembla que ho aconseguirà, l’aiguat l’arrossega carrer avall –marxa enrere, per a més dificultat–. El vehicle desapareix de la imatge en el primer vídeo, però dos veïns més han pogut completar la seqüència.

En la segona gravació es veu com el cotxe baixa de cul pel carrer a força velocitat i tornar a sortir del camp de visió de l’home que està gravant el vídeo. “Mare meva, se l’ha endut! El cotxe ha intentat travessar el carrer aquí”, diu l’home, molt impressionat amb el que acaba de veure. En el tercer vídeo, l’aigua porta el cotxe cap a un carrer travesser i el fa girar amb tanta sort que evitar tots els altres vehicles aparcats. Un cop fora de la zona d’aigües torrencials, el vehicle fa una maniobra i marxa com si res.

En Molina de Segura hay uno que echó el currículum para especialista de cine. pic.twitter.com/0ciIkK7wbp — Niporwifi © (@niporwifi) May 26, 2023

Un home evita que la riuada s’endugui un cotxet amb un nen

En un altre vídeo que circula per les xarxes, un home ha pogut evitar in extremis que la riuada s’endugués un cotxet amb un nen a dins. En les imatges es pot veure com una dona intenta travessar el carrer inundat amb el cotxet i poc després l’aigua està a punt d’arrossegar-los, però la intervenció vital d’un home que s’ho estava mirant de prop ha permès evitar la tragèdia.