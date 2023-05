Una forta tempesta ha enganxat per sorpresa els habitants de Sant Hilari Sacalm (la Selva), que han vist com la calamarsa i un patac d’aigua inundaven aquest dimecres el centre de la localitat i deixaven imatges espectaculars. Les precipitacions van deixar més de 70 litres per metre quadrat, gairebé la meitat dels quals va caure en molt poca estona, informa TV3. Durant un parell d’hores la pluja va caure a un ritme de mig litre per minut i va provocar fortes inundacions de gairebé un metre d’alçada.

En un vídeo difós a les xarxes, es pot veure com un cotxe intenta travessar una zona inundada i queda atrapat per desesperació dels seus ocupants, que ha hagut de ser rescatat pels serveis d’emergència. Segons l’alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Ramon Veciana, dos ciutadans francesos que no coneixien el poble es van atabalar durant l’aiguat i van intentar escapar de les inundacions.

Els Bombers fan diverses sortides per rescatar veïns atrapats

Els Bombers han explicat que han hagut de fer “diversos serveis arran una forta pedregada que ha tapat embornals i causat inundacions a domicilis i baixos. L’alçada de la pedra també ha atrapat els cotxes que circulaven pel carrer i n’hem tret alguns passatgers. No hi ha ferits”. La zona més afectada ha estat la plaça del Dr. Gravalosa, on a principis del segle XX passava una riera que es va cobrir per urbanitzar el centre.

“S’inunda quan hi ha aiguats i, normalment, quan pedrega, perquè s’obturen els embornals”, relatava l’alcalde al programa Planta Baixa. “Ha pedregat moltíssim, em sembla que no havia vist fer-ho tant des de fa molts i molts anys”. Veciana ha reconegut que no esperaven una tempesta tant forta. “L pedra ha obturat les canals, evidentment hi ha molts garatges inundats, botigues, el casal dels avis, a molts llocs, però per sort no s’han de lamentar desgràcies personals”.