Una fuerte tormenta ha cogido por sorpresa a los habitantes de Sant Hilari Sacalm (la Selva), que han visto cómo el granizo y una tromba de agua inundaban este miércoles el centro de la localidad y dejaban imágenes espectaculares. Las precipitaciones dejaron más de 70 litros por metro cuadrado, casi la mitad de los cuales cayó en muy poco rato, informa TV3 . Durante un par de horas la lluvia cayó a un ritmo de medio litro por minuto y provocó fuertes inundaciones de casi un metro de altura.

En un video difundido en las redes, se puede ver a un coche que intenta atravesar una zona inundada y queda atrapado para desesperación de sus ocupantes, que han tenido que ser rescatados por los servicios de emergencia. Según el alcalde de Sant Hilari Sacalm, Joan Ramon Veciana, dos ciudadanos franceses que no conocían el pueblo se agobiaron durante la tromba de agua e intentaron escapar de las inundaciones.

Los Bomberos hacen varias salidas para rescatar vecinos atrapados

Los Bomberos han explicado que han tenido que hacer “varios servicios debido a una fuerte granizada que ha tapado alcantarillas y causado inundaciones en domicilios y bajos. La altura de la piedra también ha atrapado a los coches que circulaban por la calle y hemos sacado algunos pasajeros. No hay heridos”. La zona más afectada ha sido la plaza del Dr. Gravalosa, donde a principios del siglo XX pasaba una riera que se cubrió para urbanizar el centro.

«Se inunda cuando hay trombas de agua y, normalmente, cuando graniza, porque se atascan las alcantarillas”, relataba el alcalde en el programa Planta Baja. «Ha granizado muchísimo, me parece que no había visto hacerlo tanto desde hace muchos y muchos años”. Veciana ha reconocido que no esperaban una tormenta tanto fuerte. “La piedra ha obturado los canales, evidentemente hay muchos garajes inundados, tiendas, el casal de gente mayor, muchos lugares, pero por suerte no se tienen que lamentar desgracias personales”.