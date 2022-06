Un atropellament a Berlín mata una dona i deixa desenes de ferits

Un cotxe ha pujat a l’acera aquest matí cap a les 10.30 h i ha envestit una multitud de gent a l’església Kaiser Wilhelm de la capital d’Alemanya, Berlín. Ha provocat la mort d’una dona i ha ferit un mínim de 30 persones. Segons el diari alemany Bild, a la zona de l’atropellament s’hi ha desplegat un helicòpter de rescat i es desconeix si hi ha hagut alguna intencionalitat. L’atropellament ha estat a prop de l’avinguda concorreguda Kurfürstendamm.

L’home ja ha estat arrestat i segons mitjans alemanys conduïa un cotxe Renault de color platejat. El conductor del cotxe, un cop estavellat contra la multitud, ha tornat a la carretera i s’ha aturat a uns 200 metres més enllà d’una sucursal de Douglas.

En declaracions a l’emissora local RBB, el portaveu de la policia, Thilo Cablitz, ha dit que “de moment no sabem si ha estat un acte intencionat o un accident de trànsit. El conductor ha estat detingut.” La senadora de l’Interior de Berlín Iris Spranger (SPD) ha quedat commocionada per l’incident. “Estic al centre de situació i em mantinc informada. Els meus pensaments i la meva més profunda solidaritat estan amb tots els afectats!”, ha tuitejat Spranger.

En aquest sentit, els Bombers es troben al lloc amb una seixantena d’emergències, mentre que la policia amb 130. L’escenari de l’atropellament és just al costat de la plaça Breitscheidplatz on el desembre del 2016 hi va haver un atac terrorista islamista amb un camió. Hi va haver 12 morts i 56 ferits, mentre que el terrorista va ser Anis Amri, un jove tunisià de 24 anys, el qual va ser abatut dos dies després a Milà. A més, el propietari del camió, Lukasz Robert Urban, va ser trobat mort al seient del copilot.