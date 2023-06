Troben un home mort en una furgoneta a Collbató

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home a Collbató (Baix Llobegrat). Segons ha avançat El Caso i han confirmat fonts policials a l’ACN, el cos ha aparegut a l’interior d’una furgoneta en un descampat proper a l’A-2. Un conegut de la víctima havia denunciat la seva desaparició i els Mossos van localitzar el vehicle aquest dijous al vespre. La policia catalana ha informat que la víctima no presenta signes evidents de violència, però tenia algunes ferides i volen esperar a l’autòpsia per decidir com procedir. No es descarta que sigui una mort violenta.

Segons les primeres informacions apunten que l’home havia estat vist el dia anterior, per la qual cosa la seva mort seria recent. L’home havia treballat a la brigada municipal de neteja i vivia a la furgoneta on es va trobar el seu cadàver. Els Mossos han registrat el vehicle per trobar qualsevol pista que els permeti esclarir el cas. La Divisió d’Investigació Criminal de la comissaria de Martorell s’ha fet càrrec del cas i confia que l’anàlisi forense i les proves recollides a la furgoneta aportin nova informació. En el cas que es confirmés que ha estat una mort violenta, la investigació es traslladaria al grup d’homicidis de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la regió Metropolitana Sud.

Si es confirmés que es tracta d’un homicidi, seria la sisena mort violenta que es registra a Catalunya en l’última setmana. Els Mossos tenen oberts diversos casos: un doble homicidi per un tiroteig a Alella (Maresme); un crim masclista a l’Hospitalet (Barcelonès), on un home ha llençat per la finestra la seva dona; la mort d’un sensesostre que presentava signes de violència al barri de la Vila Olímpica de Barcelona; i la troballa d’un del cos sense vida d’un home a Rasquera (Ribera d’Ebre) que s’investiga com un possible homicidi.