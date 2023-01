Tragèdia a Valladolid per un nou crim masclista: “Alguna cosa no funciona”

Tragèdia a Valladolid per un nou crim masclista. La Policia Nacional ha detingut un home per haver matat la parella i la filla d’ella, de només vuit anys, en un pis del passeig Zorrilla de la ciutat. Els serveis d’emergència han rebut de matinada la trucada d’un home alertant que el seu cunyat li havia confessat el doble assassinat. La policia va aconseguir entrar al pis i van trobar el cos sense vida de la dona i la seva filla, que haurien estat assassinades amb arma blanca.

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha reconegut que el nou crim masclista demostra que hi ha “alguna cosa que no està funcionant” i que les administracions i les forces de seguretat hauran “d’esforçar-se més” per combatre aquesta xacra. “Que ens matin per ser dones no pot passar desapercebut”, ha dit Rodríguez en una entrevista a TVE recollida per Europa Press. Es tracta del sisè crim masclista de l’any, segons dades del govern espanyol i el primer a Castellà i Lleó, que l’any passat en va registrar tres.

Pis del Passeig de Zorrilla de Valladolid on s’ha produït el doble crim masclista / Europa Press

El detingut tenia antecedents per violència masclista

El detingut, que estava al pis quan va arribar a la policia, presentava ferides per arma blanca que, segons els investigadors, serien autoinfligides i demostrarien que el sospitós hauria intentat suïcidar-se després de matar la xicota i la filla. Fonts policials han explicat que l’home tenia antecedents per violència de gènere contra una parella anterior que es remunten al 2017 i han detallat que no hi havia denúncies formulades per la seva parella actual.

La Coordinadora de Dones de Valladolid ha convocat una manifestació aquesta tarda per condemnar els dos assassinats. “Després de la notícia terrible per l’assassinat d’una dona i la seva filla per violència de gènere, sortirem a concentrar-nos perquè la situació és insostenible”, han dit des de l’entitat. La ciutat acollirà nombroses concentracions al llarg del dia, com les que s’han convocat a les portes de la Junta de Castella i Lleó, de la Delegació del govern espanyol, de l’Ajuntament de Valladolid, de la Diputació i de la seu d’UGT.