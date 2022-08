Roben un rellotge de 80.000 euros i els Mossos els empaiten

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre lladres que van robar un rellotge de gamma alta valorat en 80.000 euros, diners, telèfons i joies a dos hotels de Roses (Alt Empordà). Els fets van passar aquest dimarts cap a mig matí. Quan la policia els va descobrir i els va intentar aturar, els delinqüents, que tenen entre 22 i 53 anys, van protagonitzar una persecució policial fins a Vilajuïga. Durant la fugida, i per evitar que els relacionessin amb els furts, van intentar desfer-se del botí llançant-lo per la finestra del vehicle. La policia els acusa de dos delictes de furt i, al lladre que conduïa el cotxe, també l’investiguen per conducció temerària i desobediència a agents de l’autoritat. Tots han quedat en llibertat provisional.

Segons informen els Mossos, els fets van tenir lloc aquest dimarts 2 d’agost cap a dos quarts d’onze del matí. Una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana va rebre l’avís d’un hotel de Roses, dient que uns lladres hi havien entrat a robar. Des de l’hotel també els van dir que havien fugit amb cotxe, i els van donar informació sobre el vehicle amb què es movien.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra

Fuga a gran velocitat

Els Mossos van començar a buscar el cotxe, i al cap de pocs minuts el van localitzar. Els agents van seguir el cotxe sospitós i li van fer senyals amb la sirena perquè s’aturés. Però en comptes d’això, el vehicle va fugir a gran velocitat, circulant de manera temerària.

La persecució es va acabar a la carretera GI-610, ja dins el terme de Vilajuïga, quan les patrulles dels mossos de Roses i de Figueres que perseguien el cotxe dels lladres el van poder interceptar i aturar. Durant la fugida, els delinqüents van intentar desfer-se de part del botí, llançant una bossa on el guardaven per la finestra del cotxe.

Bossa recuperada

Els Mossos van recuperar la bossa amb el botí i, mentre feien comprovacions, van veure com un altre hotel de Roses també havia denunciat un furt aquell mateix matí. En aquest hotel, situat a la zona de Santa Margarida, els lladres havien sostret un rellotge valorat en 80.000 euros, gran quantitat de diners en efectiu, telèfons, documentació i joies.

La policia va poder recuperar tots els objectes robats i els va retornar als seus propietaris. Als lladres, tots ells amb antecedents, se’ls acusa de dos delictes de furt. I al conductor del cotxe també se l’investiga per conducció temerària i desobediència a agent de l’autoritat. Els detinguts van passar a disposició judicial aquest dimecres davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Tots ells han quedat en llibertat provisional.