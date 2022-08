L’Associació de Jugadors de Pàdel coneixia la proposta de renovació de World Padel Tour des del 30 de desembre

El president de l’Associació de Jugadors Professionals (PPA) i número u del rànquing de World Padel Tour (WPT), Alejandro Galán, i el seu representant legal, Alejandro Villaverde, tenien en poder seu la proposta de renovació amb efectes immediats que WPT els va enviar el 30 de desembre passat, abans de la reunió mantinguda entre les dues parts per tal de renovar l’enllaç professional que els uneix des de la creació del circuit.

Hores després que el mateix Galán desmentís l’oferta de més de nou milions d’euros en premis per temporada, el diari esportiu ‘Marca’ ha fet públics els documents que mostren al detall la proposta.

Així, l’oferta de renovació de WPT que la PPA nega tenir en poder seu contempla multiplicar de forma immediata per cinc l’import destinat als premis del Màster Final i els cinc tornejos Màster de la temporada, a més de triplicar la borsa destinada als 20 tornejos Open previstos per a aquest any 2022.

Segons aquests documents publicats per ‘Marca’, l’oferta que World Padel Tour va presentar el 30 de desembre passat suposa una millora substancial del 34% respecte als premis que s’estan embossant a la sèrie de tornejos Premier Padel, impulsada des de la Federació Internacional (FIP) amb el patrocini del fons qatarià QSI.

Així mateix, a l’acord també figurava el repartiment de la distribució de beneficis de WPT fins a un màxim del 50% dels beneficis que es transformarien en premis per als jugadors i una borsa per a la gestió de la pròpia PPA, i ajudes a jugadors de rondes prèvies i menor rànquing.

D’aquesta manera, els jugadors estan deixant d’ingressar més de sis milions extra en premis respecte dels contractes actuals. Concretament, més de 2,25 milions pels cinc Màster (450.000 euros per torneig) i prop de quatre milions en total pels 20 Open a disputar aquesta temporada, a més dels 475.000 euros a repartir al Màster Final de Barcelona, ​​que es celebrarà al Palau Sant Jordi el proper mes de desembre.

Adéu a l’exclusivitat

Més enllà del repartiment de beneficis, la proposta de WPT a la PPA contempla “un projecte sense terminis”, que inclou la creació d’una comissió esportiva, presidida per un “comissionat independent” i un “nombre idèntic de representants” d’ambdues parts, permetent així als jugadors tenir “una participació vinculant i decisòria en l’organització del circuit”.

Així mateix, i després de l’elaboració conjunta d’una nova normativa, que inclouria entre altres condicions la participació en un nombre mínim de proves o la no-participació en altres proves en setmanes d’esdeveniment oficial WPT, els jugadors –a diferència del contracte en vigor– tindran “llibertat” per participar en altres esdeveniments esportius, sempre que no perjudiquin els interessos econòmics del “seu propi circuit”.