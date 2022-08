L’Aerobús de l’AMB triplica el nombre d’usuaris￼￼￼

Els usuaris de l’Aerobús, que transporta al 12 % de passatgers de l’aeroport, assignen al servei una puntuació rècord de 8,9 punts

El funcionament 24 hores, una de les millores del nou servei amb gran acceptació

Entre les 4.15 i les 6 de la matinada és quan el servei transporta més usuaris en horari nocturn

“És clau millorar la mobilitat al voltant de les grans infraestructures, com l’aeroport. El transport públic ha de ser la primera opció”, exposa el vicepresident de Mobilitat de l’AMB, Antoni Poveda

El servei d’Aerobús, la llançadora que connecta l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat amb el centre de Barcelona tots els dies de l’any, arriba al mes d’agost amb un rècord de valoració del servei de 8,9 punts sobre 10 i amb gairebé mig milió d’usuaris mensuals; aquest estiu (juny i juliol) s’arriba al 89 % dels usuaris que hi havia abans de la pandèmia. En comparació amb l’estiu del 2021, l’Aerobús ha crescut un 300 %, de manera que ha multiplicat per tres els usuaris: s’ha passat de 313.147 usuaris entre juny i juliol del 2021, a 933.872 usuaris entre juny i juliol del 2022.

El servei, dissenyat i licitat per l’AMB, va passar el darrer any per un important procés de renovació i va integrar novetats i millores destacades. De mitjana, aquest estiu es fan al voltant de 15.000 viatges diaris en Aerobús, segons les darreres dades de juny i juliol. Aquest servei de l’AMB és l’escollit pel 12 % del total de viatgers de l’aeroport de Barcelona.

“La transformació de la mobilitat metropolitana, cap a un model més sostenible i saludable, també passa per millorar la gestió de la mobilitat al voltant de grans infraestructures, com l’aeroport”, explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda. “Des de l’AMB, treballem contínuament en millores del transport públic en general i amb molt d’èmfasi en els serveis de bus. L’objectiu és seguir sumant nous usuaris al transport públic”, afegeix Poveda.

Gran acceptació del servei 24 hores i en la franja nocturna

El servei ininterromput 24 hores, que va entrar en vigor ara fa un any i cobreix també la franja d’1 a 5 de la matinada, ha tingut una gran acceptació entre els usuaris durant el primer estiu de “normalitat” després de les restriccions. Anteriorment, el servei funcionava només de 5 del matí a 1 de la nit.

Concretament, la franja horària de 4.15 a 6 de la matinada, és la que té més èxit en horari nocturn, tot i que la demanda depèn dels nombre de vols que hi ha cada dia de la setmana. Aquests tendència es deu a la gran quantitat de vols que hi ha a primera hora del matí a l’aeroport. Els dies amb més vols i, per tant, amb més usuaris d’Aerobús, són els dilluns, divendres i diumenges.

Aerobús: un servei en creixement i de qualitat valorat amb un 8,9

El servei d’Aerobús va començar a operar el 2002. Des de llavors, exceptuant l’època de restriccions per la pandèmia de la covid-19, no ha deixat de créixer. El 2019 va arribar a 5,7 milions d’usuaris.

Amb totes les millores incorporades els darrers mesos, l’Aerobús ha assolit una puntuació rècord de qualitat del servei: ha arribat als 8,9 punts de satisfacció sobre 10, de manera que millora els índexs dels anys anteriors. Així ho indiquen les enquestes de satisfacció que ha fet l’AMB als usuaris mentre són a bord dels autobusos, entre el segon semestre del 2021 i el primer semestre del 2022.

L’AMB també realitza inspeccions sobre com es presta el servei i de la qualitat dels autobusos. Durant aquest darrer any, l’organisme metropolità ha dut a terme 64 jornades de control de qualitat del servei, on s’han analitzat 3.451 expedicions del servei. Durant aquest darrer any, s’han efectuat 60 controls de la flota de vehicles d’Aerobús.

L’Aerobús està integrat per dues línies d’autobús (A1 i A2), que connecten respectivament el centre de Barcelona (Pl. Catalunya) amb les terminals T1 i T2 de l’aeroport en 30 minuts.

Més de 19.000 connexions wifi al mes

Un altre aspecte del servei Aerobús que té molt bona acollida és la connectivitat. Les persones que viatgen amb l’Aerobús disposen de wifi gratuït durant el trajecte i de zones de càrrega USB dins dels vehicles. El passat mes de juny es van fer més de 19.000 connexions wifi. En total, des del passat estiu, quan es va posar en marxa el nou servei i fins al juny del 2022, s’han realitzat més de 130.000 connexions.

100 % de la flota sostenible: 33 vehicles híbrids i elèctrics

La flota d’Aerobús és 100 % sostenible i està composta exclusivament per autobusos híbrids (27) i elèctrics (6), que es van incorporar, totalment nous, ara fa un any. Tot, seguint l’estratègia de l’AMB d’ambientalització de les flotes d’autobusos per reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire de la metròpolis de Barcelona, segons marca el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU 2019-2024).

L’AMB completa la xarxa de transport públic a l’aeroport

A més de l’Aerobús, a l’aeroport també hi arriben el Nitbus, el Metro i el Bus Metropolità diürn.

Durant el dia, també existeix l’opció d’arribar a l’aeroport amb la línia L9 del metro de Barcelona, que connecta la Zona Universitària i les dues terminals de l’aeroport, així com amb les línies diürnes de Bus Metropolità 46, L77, L99 i PR1. Del servei nocturn Nitbus, arriben a l’aeroport les línies N17, N18 i N19.