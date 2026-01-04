Un jove retransmet en directe la seva mort mentre feia un repte viral

Commoció a Vilanova i la Geltrú (Garraf) per la mort d’un jove mentre feia un repte viral en directe per internet. Els Mossos d’Esquadra estan investigant la mort de l’home de 37 anys després que la seva família descobrís el seu cos sense vida durant la matinada del 30 al 31 de desembre a la seva habitació, on també van trobar una ampolla de whisky pràcticament buida, dues llaunes de begudes energètiques i cocaïna. Segons ha avançat El Periódico, quan un dels germans de la víctima va entrar a l’estança va veure que la càmera de l’ordinador estava encesa i que hi havia diversos usuaris que provaven d’interactuar amb el mort, preguntant si estava “dormint la mona”.
Les primeres informacions apunten doncs que el jove -que estava en tractament psiquiàtric- hauria retransmès en directe el seu traspàs mentre provava d’acabar-se l’ampolla d’alcohol, les begudes energètiques i sis grams de cocaïna en menys de tres hores. El mitjà citat apunta que els usuaris que estaven connectats a la retransmissió li haurien finançat a l’home les substàncies i el whisky, posant-li aquest repte de consumir-ho tot en el mínim temps possible. La policia catalana està provant de determinar si el cas pot ser constitutiu d’algun delicte penal a l’espera de l’arribada de l’autòpsia completa.
Un mentor de l’autodestrucció?
Es dona la circumstància que la víctima ja havia participat amb anterioritat en algun d’aquests reptes autodestructius que es retransmeten a xarxes. Ho havia fet de la mà d’un personatge molt conegut en aquest àmbit com l’economista també vilanoví Simón Pérez, que va saltar a la fama fa uns anys després que es fes viral un vídeo en el qual consumia droga mentre parlava sobre hipoteques amb la que aleshores era la seva parella. Aquest succés va fer que Pérez perdés la seva feina i el va portar a fer aquesta mena de reptes virals per poder sobreviure. El jove mort era una de les persones que en diverses ocasions havia aparegut amb l’economista en aquestes retransmissions.