Un joven transmite en directo su muerte durante un reto viral

Conmoción en Vilanova i la Geltrú (Garraf) por la muerte de un joven mientras hacía un reto viral en directo por internet. Los Mossos d’Esquadra están investigando la muerte del hombre de 37 años después de que su familia descubriera su cuerpo sin vida durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre en su habitación, donde también encontraron una botella de whisky prácticamente vacía, dos latas de bebidas energéticas y cocaína. Según ha adelantado El Periódico, cuando uno de los hermanos de la víctima entró en la estancia vio que la cámara del ordenador estaba encendida y que había varios usuarios que intentaban interactuar con el muerto, preguntando si estaba «durmiendo la mona».

Las primeras informaciones apuntan pues que el joven -que estaba en tratamiento psiquiátrico- habría retransmitido en directo su fallecimiento mientras intentaba acabar la botella de alcohol, las bebidas energéticas y seis gramos de cocaína en menos de tres horas. El medio citado apunta que los usuarios que estaban conectados a la retransmisión le habrían financiado al hombre las sustancias y el whisky, poniéndole este reto de consumirlo todo en el menor tiempo posible. La policía catalana está intentando determinar si el caso puede ser constitutivo de algún delito penal a la espera de la llegada de la autopsia completa.

¿Un mentor de la autodestrucción?

Se da la circunstancia de que la víctima ya había participado anteriormente en alguno de estos retos autodestructivos que se retransmiten en redes. Lo había hecho de la mano de un personaje muy conocido en este ámbito como el economista también vilanovense Simón Pérez, que saltó a la fama hace unos años después de que se hiciera viral un vídeo en el cual consumía droga mientras hablaba sobre hipotecas con la que entonces era su pareja. Este suceso hizo que Pérez perdiera su trabajo y lo llevó a hacer este tipo de retos virales para poder sobrevivir. El joven muerto era una de las personas que en varias ocasiones había aparecido con el economista en estas retransmisiones.