Ferida greu una dona apunyalada onze cops per la seva parella a l’Hospitalet

Tragèdia al barri de la Florida de l’Hospitalet del Llobregat per un nou cas de violència masclista. Una dona es troba ingressada amb caràcter molt greu a l’Hospital de Bellvitge després de rebre fins a onze ganivetades presumptament de la seva parella davant dels seus fills menors. Segons ha pogut saber El Món de fonts de la investigació del cas dels Mossos d’Esquadra, l’arrestat, de 34 anys, tenia diverses denúncies de la víctima. Els fets es van registrar a les tres de la matinada de diumenge, quan els serveis d’emergència van rebre l’alerta de l’incident.

Les mateixes fonts apunten que el mateix dia 24 de juny, la víctima va interposar una denúncia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra l’Hospitalet del Llobregat per demanar una ordre d’allunyament davant l’actitud de la seva parella amb qui convivia. Era ja la quarta denúncia. De fet, la policia va contactar amb el denunciat per prendre-li declaració com a denunciat. No hi va haver temps. Al cap d’unes hores, els Mossos van arribar al seu domicili, al barri de la Florida i es van trobar la dona ferida molt greument per una arma blanca en presència dels seus dos fills. L’home va ser detingut i passarà a disposició judicial en les pròximes hores per un cas de temptativa d’homicidi.

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra en l’escenari acordonat d’un crim / Europa Press

Ingressada amb un pronòstic inquietant

La víctima es troba a la unitat de cures intensives de l’Hospital de Bellvitge a l’espera de l’evolució després de rebre fins a onze ganivetades a les cames i al tòrax. La policia està recollint les dades de les anteriors denúncies que la dona havia interposat i també s’espera aclarir si el protocol dels Mossos d’Esquadra en aquests casos es va complir en el cas que es constati el contingut de la denúncia que va presentar davant l’OAC la víctima. De moment, el detingut es troba sota custòdia policial a l’espera de ser atès pel Jutjat de Guàrdia de l’Hospitalet.