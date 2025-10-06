Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de violar la seva filla de 21 anys al carrer. Els fets, segons ha avançat el diari Segre, van passar la matinada de dissabte passat a tocar del Palau de Congressos de la Llotja. La Guàrdia Urbana va localitzar dues persones que tenien relacions sexuals i, en identificar-les, van veure que eren pare i filla. La jove els hauria explicat que el seu pare l’estava forçant davant del seu germà, de només 8 anys, que també estava al lloc dels fets en el moment de l’agressió.
El paer en cap Fèlix Larrosa ha explicat als mitjans de comunicació que el pare ja havia abusat de la filla en altres ocasions, segons el testimoni de la mateixa víctima. El paer ha detallat que la Guàrdia Urbana va descobrir els fets per una denúncia veïnal i que tant el pare com la filla presentaven símptomes d’haver begut alcohol en el moment que se’ls va localitzar.
Larrosa ha expressat la seva “condemna rotunda” als fets i ha avisat que aquest cas encén “totes les alarmes” perquè es tracta d’una família “normalitzada i amb un entorn”. Des de la paeria han demanat una “anàlisi” per saber “portes endins de la situació d’aquest nucli familiar per veure perquè s’ha arribat a aquest punt”, ha explicat Larrosa en declaracions als mitjans de comunicació.
Llibertat amb càrrecs pel detingut
La Guàrdia Urbana ha traslladat el detingut a dependències dels Mossos d’Esquadra, que l’han acabat detenint. El jutjat de violència sobre la dona de Lleida l’ha deixat en llibertat en càrrecs. La magistrada ha agafat declaració al detingut i a la víctima i ha obert una investigació per un suposat delicte contra la llibertat sexual. La jutgessa ha decretat una ordre d’allunyament de 200 metres i prohibeix la comunicació amb la víctima per qualsevol via.