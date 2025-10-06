Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 40 años acusado de violar a su hija de 21 años en la calle. Los hechos, según ha avanzado el diario Segre, ocurrieron la madrugada del pasado sábado cerca del Palacio de Congresos de la Llotja. La Guardia Urbana localizó a dos personas que estaban teniendo relaciones sexuales y, al identificarlas, vieron que eran padre e hija. La joven les habría explicado que su padre la estaba forzando delante de su hermano, de solo 8 años, quien también estaba en el lugar de los hechos en el momento de la agresión.

El alcalde Fèlix Larrosa ha explicado a los medios de comunicación que el padre ya había abusado de la hija en otras ocasiones, según el testimonio de la propia víctima. El alcalde ha detallado que la Guardia Urbana descubrió los hechos por una denuncia vecinal y que tanto el padre como la hija presentaban síntomas de haber bebido alcohol en el momento en que se les localizó.

El hombre está en libertad con cargos | Europa Press

Larrosa ha expresado su «condena rotunda» a los hechos y ha advertido que este caso enciende «todas las alarmas» porque se trata de una familia «normalizada y con un entorno». Desde la alcaldía han pedido un «análisis» para saber «puertas adentro de la situación de este núcleo familiar para ver por qué se ha llegado a este punto», ha explicado Larrosa en declaraciones a los medios de comunicación.

Libertad con cargos para el detenido

La Guardia Urbana ha trasladado al detenido a dependencias de los Mossos d’Esquadra, que lo han terminado deteniendo. El juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida lo ha dejado en libertad con cargos. La magistrada ha tomado declaración al detenido y a la víctima y ha abierto una investigación por un supuesto delito contra la libertad sexual. La jueza ha decretado una orden de alejamiento de 200 metros y prohíbe la comunicación con la víctima por cualquier vía.