El caso del hombre detenido por violar a su hija en la calle en Lleida continúa. Después de que este fuera puesto en libertad con cargos y con una orden de alejamiento, se abre un nuevo capítulo. Este miércoles se ha hecho público que la esposa del individuo lo ha denunciado por presuntos maltratos. Además, la Fiscalía ha asegurado que tiene previsto pedir el ingreso en prisión para el hombre, que ha pasado a disposición judicial tras ser detenido por romper la orden de alejamiento.

El individuo, de 40 años, fue detenido por primera vez la madrugada del domingo por haber violado presuntamente a su hija de 21 años en Lleida. Los hechos ocurrieron en la plaza de la Llotja de la ciudad, cuando la Guardia Urbana recibió el aviso de unos vecinos que habían visto a una pareja practicando sexo en la vía pública. Los agentes que acudieron comprobaron que eran padre e hija y esta declaró que el hombre estaba abusando de ella. Además, en el lugar también se encontraba otro hijo del detenido, de 8 años, hermano de la víctima.

Ninguna de las partes, ni fiscalía, ni acusación particular, solicitó el lunes a la jueza el ingreso en prisión para el hombre, que finalmente quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento. Este miércoles, sin embargo, la Fiscalía ha informado que tiene previsto pedir el ingreso en prisión del detenido.

Imagen de archivo de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Lleida / ACN

El hombre ya se encuentra en dependencias judiciales, ya que fue detenido el martes por la mañana por romper la orden de alejamiento.

La Paeria de Lleida analiza la situación familiar

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, explicó este lunes a los medios de comunicación que el padre de la víctima ya había abusado de la hija en otras ocasiones, según el testimonio que ha dado. En el momento que la Guardia Urbana los localizó la madrugada del domingo, tanto el padre como la hija presentaban síntomas de haber consumido alcohol.

Larrosa ha expresado su “condena rotunda” a los hechos y ha advertido que este caso enciende “todas las alarmas” porque se trata de una familia “normalizada y con un entorno”. Desde la paeria han solicitado un “análisis” para conocer “puertas adentro la situación de este núcleo familiar para ver por qué se ha llegado a este punto”.