El cas de l’home detingut per violar la seva filla al carrer a Lleida continua. Després que aquest fos posat en llibertat amb càrrecs i amb una ordre d’allunyament, s’obre un nou capítol. Aquest dimecres s’ha fet públic que la dona de l’individu l’ha denunciat per presumptes maltractaments. A més, la Fiscalia ha assegurat que té previst demanar l’ingrés a presó per a l’home, que ha passat a disposició judicial després de ser detingut per trencar l’ordre d’allunyament.
L’individu, de 40 anys, va ser detingut per primer cop la matinada de diumenge per haver violat presumptament la seva filla de 21 anys a Lleida. Els fets van tenir lloc a la plaça de la Llotja de la ciutat, quan la Guàrdia Urbana va rebre l’avís d’uns veïns que havien vist una parella practicant sexe a la via pública. Els agents que hi van acudir van comprovar que eren pare i filla i aquesta va declarar que l’home estava abusant d’ella. A més, al lloc també hi havia un altre fill del detingut, de 8 anys, germà de la víctima.
Cap de les parts, ni fiscalia, ni acusació particular, va demanar dilluns a la jutgessa l’ingrés a presó per a l’home, que finalment va quedar en llibertat amb càrrecs i amb una ordre d’allunyament. Aquest dimecres, però, la Fiscalia ha informat que té previst demanar l’ingrés a presó del detingut.
L’home ja es troba en dependències judicials, ja que va ser detingut dimarts al matí per trencar l’ordre d’allunyament.
La Paeria de Lleida analitza la situació familiar
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va explicar aquest dilluns als mitjans de comunicació que el pare de la víctima ja havia abusat de la filla en altres ocasions, segons el testimoni que ha donat. En el moment que la Guàrdia Urbana els va localitzar la matinada de diumenge, tant el pare com la filla presentaven símptomes d’haver begut alcohol.
Larrosa ha expressat la seva “condemna rotunda” als fets i ha avisat que aquest cas encén “totes les alarmes” perquè es tracta d’una família “normalitzada i amb un entorn”. Des de la paeria han demanat una “anàlisi” per saber “portes endins de la situació d’aquest nucli familiar per veure perquè s’ha arribat a aquest punt”.