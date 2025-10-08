Una persona ha mort aquest dimecres en un tiroteig que ha tingut lloc en ple carrer a Lleida. La víctima és un Mosso d’Esquadra i l’autor del crim seria el seu sogre, un home de 78 anys que ha estat detingut per la policia al mateix lloc dels fets.
El tiroteig ha tingut lloc al barri de Cappont de la ciutat, a l’altura del carrer Doctora Castells número 17. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís cap a les 15.30 hores, i s’han desplaçat fins al lloc dels fets diverses patrulles del cos de la policia, així com els serveis d’emergència. Quan les dotacions policials han arribat al lloc dels fets han localitzat el cos sense vida d’un home que presentava signes de violència.
La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent s’ha fet càrrec de la investigació per tal d’esclarir els fets, que actualment es troba sota secret de les actuacions. Des del cos de policia apunten a una qüestió familiar i sense relació amb l’activitat professional de la víctima.
L’autor dels fets ha trucat als Mossos d’Esquadra
Veïns del carrer on ha tingut lloc el succés han explicat que s’han sentit diversos trets, entre quatre i cinc, passades les tres de la tarda.
L’autor del crim, que és el sogre de la víctima, s’ha quedat al costat del cos després de disparar els trets, ha guardat la pistola en una bossa, ha trucat als Mossos d’Esquadra ell mateix i ha esperat que vinguessin per a detenir-lo. L’home també ha cobert el cos de la víctima mentre ha esperat l’arribada dels agents.
L’agent de mosso mort es trobava destinat a la comissaria de Mollerussa, a l’ABP Pla d’Urgell – Garrigues, segons ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies, l’ACN.
Poc després dels fets, la zona on s’ha trobat el cos s’ha omplert de veïns i curiosos. Els Mossos d’Esquadra han acordonat el perímetre de la vorera on ha tingut lloc el succés.
Pocs minuts abans de les sis de la tarda ha arribat la jutgessa de guàrdia per procedir a l’aixecament del cadàver.