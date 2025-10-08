Una persona ha muerto este miércoles en un tiroteo que ha tenido lugar en plena calle en Lleida. La víctima es un Mosso d’Esquadra y el autor del crimen sería su suegro, un hombre de 78 años que ha sido detenido por la policía en el mismo lugar de los hechos.

No te lo puedes perder La esposa del acusado de violar a su hija en Lleida lo denuncia por maltratos

El tiroteo ha tenido lugar en el barrio de Cappont de la ciudad, a la altura de la calle Doctora Castells número 17. Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso hacia las 15.30 horas, y se desplazaron hasta el lugar de los hechos varias patrullas del cuerpo de policía, así como los servicios de emergencia. Cuando las dotaciones policiales llegaron al lugar de los hechos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia.

La División de Investigación Criminal de la Región Policial Ponent se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos, que actualmente se encuentra bajo secreto de las actuaciones. Desde el cuerpo de policía apuntan a una cuestión familiar y sin relación con la actividad profesional de la víctima.

Agentes de policía y de los servicios de emergencias en el punto del tiroteo en la calle Doctora Castells de Lleida / ACN

El autor de los hechos ha llamado a los Mossos d’Esquadra

Vecinos de la calle donde ha tenido lugar el suceso han explicado que se han escuchado varios disparos, entre cuatro y cinco, pasadas las tres de la tarde.

El autor del crimen, que es el suegro de la víctima, se ha quedado al lado del cuerpo después de disparar los tiros, ha guardado la pistola en una bolsa, ha llamado a los Mossos d’Esquadra él mismo y ha esperado a que vinieran para detenerlo. El hombre también ha cubierto el cuerpo de la víctima mientras ha esperado la llegada de los agentes.

El agente de mosso muerto se encontraba destinado en la comisaría de Mollerussa, en la ABP Pla d’Urgell – Garrigues, según ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias, ACN.

Poco después de los hechos, la zona donde se ha encontrado el cuerpo se ha llenado de vecinos y curiosos. Los Mossos d’Esquadra han acordonado el perímetro de la acera donde ha tenido lugar el suceso.

Pocos minutos antes de las seis de la tarde ha llegado la jueza de guardia para proceder al levantamiento del cadáver.