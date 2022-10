Caos i col·lapse a l’autopista i a les costes del Garraf a causa d’un accident

Col·lapse a l’Autopista i a les costes del Garraf. La C-32 sud i la C-31 està col·lapsada des de fa més de dues hores i mitja a causa d’un accident a l’entrada dels túnels del Garraf. L’accident ha estat a causa d’una col·lisió d’un turisme amb una grua elevadora a l’interior del primer túnel en sentit sud. Amb aquesta víctima, ja són 128 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. S’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies.

Camions, turismes, autobusos… no avancen des de les 13:30h causant retencions de més de vuit quilòmetres a tota la carretera de Castelldefels fins a Sitges. De fet, diverses persones han baixat del seu cotxe per estirar les cames i respirar aire fresc.

Diversos usuaris han baixat del seu vehicle

No han tingut la mateixa sort els usuaris dels busos que van a localitats com Vilanova i la Geltrú, Sitges o Sant Pere de Ribes. Els usuaris han hagut de romandre durant més de dues hores i mitja al seu seient esperant les indicacions dels serveis d’emergència i als serveis policials per reobrir la via. Tot i les reclamacions dels usuaris, que fins i tot han proposat una ruta alternativa als conductors, no han pogut baixar del bus a prendre aire fresc.

Les costes del Garraf també col·lapsades

L’autopista del Garraf únicament té dues vies, i tant l’una com l’altra estan indisponibles a causa de l’accident. Com a via alternativa, han proposat les costes del Garraf, però per les condicions de la carretera (c-31), amb només un carril, també ha col·lapsat de cotxes, més enllà que hi ha vehicles que no hi poden accedir a causa de la seva dimensió. Quan s’ha reobert el trànsit, els vehicles només han pogut circular per una sola via de les dues.

La C-32 és una de les poques autopistes catalanes que romanen amb peatge. Està gestionat per Aucat, una filial d’Abertis, que té contracte per la seva explotació fins l’any 2039.