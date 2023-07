El vídeo del nadó de dies ‘tocant’ la guitarra amb el pare que emociona tothom

El vídeo d’un nadó de molt pocs dies de vida ‘tocant’ la guitarra del seu pare s’ha viralitzat a les xarxes socials. S’hi pot veure un nadó sobre el cos de la guitarra que toca les cordes lleugerament mentre el seu pare fa covers de diverses cançons. Però més enllà de la tendresa que desperta aquest vídeo, la música demostra de nou el seu poder i influència en els més petits. De fet, segons els experts el món sensorial és de gran importància per promoure el desenvolupament dels nadons des de petits. Aquest pare li està inculcant l’amor per la música i està ajudant-lo a desenvolupar els sentits i les seves capacitats a base de notes musicals. A més, els seus vídeos generen molta tendresa i emoció entre els usuaris d’Instagram, que comenten i comparteixen els seus posts perquè arribin a més gent.

Múltiples beneficis de l’estimulació musical

La música és un element important en els primers anys de vida d’un nen i s’ha demostrat que aporta molts beneficis durant els primers compassos de la vida. Per exemple, serveix per estimular la vista, el tacte i l’oïda, els tres sentits que més s’han de desenvolupar entre els zero i els tres anys. A més, amb les cançons també s’ajuda a adquirir llenguatge, vocabulari i parla, per la qual cosa entre els nens són molt populars les cançons de bressol. També contribueix a adquirir la psicomotricitat fina, la capacitat d’atenció, el desenvolupament motriu i els conceptes matemàtics. A banda, és clar, de potenciar el gust estètic i la descoberta del món que s’obre davant del nadó per primer cop.

La música permet a aquest pare relacionar-se íntimament amb el seu fill des del primer moment, cosa que ha emocionat els seguidors de les xarxes socials, que han fet virals els seus vídeos.