Catalunya està plena de pobles amagats que cal descobrir. Alguns per la seva bellesa paisatgística, altres per la seva increïble gastronomia. La major part d’ells per les dues coses. Un bon exemple d’aquesta combinació és la Morera de Montsant, al centre de la meitat nord de la comarca del Priorat. Una petitíssima vila amb 153 habitants, segons les darreres dades censals registrades a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), situada en un dels punts més curiosos geogràficament de la comarca, ja que bona part del municipi està envoltat dels cingles del massís del Montsant. A més, pel sud, el municipi també està encerclat per diverses serres, motiu pel qual el municipi té una forma força allargada.
La seva ubicació converteix la Morera de Montsant en un destí molt recomanable per a tots aquells amants de la natura que volen gaudir d’una escapada en família o amb amics. Permet fer moltes excursions pels diferents cims que formen el massís del Montsant. Tots aquests cims són ideals també per a les persones que comencen a introduir-se dins el món del muntanyisme, fins i tot per a les persones que ja tenen una mica d’experiència, ja que oscil·len entre els 850 metres d’altitud i els 1160 metres. Cal tenir en compte que hi ha prop d’una vintena de cims, cosa que permet també fer diverses rutes per combinar-los. La seva ubicació també converteix aquest municipi en un bon espai on practicar escalada. De fet, limita amb el poble de Margalef, considerat per molts un dels millors llocs de Catalunya on poder escalar a roca. També és un molt bon lloc per gaudir de la seva gastronomia, ja que, tot i tenir pocs habitants, hi ha cinc restaurant diferents especialitzats en els vins i el menjar tradicional de la terra.
L’origen del nom del poble
L’origen del nom del poble està molt connectat amb l’entorn que l’envolta. El nom de la Morera de Montsant reflecteix el nom d’una planta molt abundant en aquest lloc: la morera, més coneguda com a esbarzer, que és d’on surten les mores. És una de les plantes més comunes a tota la zona del Priorat, però també a les comarques del sud del país. De fet, a la Morera de Montsant se’l coneix com “el lloc abundosament poblat d’esbarzers que donen mores al costat de la muntanya santa”, ja que el massís que envolta el poble va rebre el sobrenom de “muntanya santa” per totes les ermites que es van construir resseguint els seus cims. Tal com destaquen des de l’Ajuntament de la Morera de Montsant, el municipi es va formar com a nucli urbà quan Albert de Castellvell va cedir el seu senyoriu per repoblar el lloc l’any 1170. Fins dos segles més tard, però, no es va constituir oficialment com a municipi, ja que encara no s’havia construït l’església parroquial, un dels principals punts d’interès del poble.