El poble del Priorat amb segles d’història i tradició pagesa

La història d’alguns pobles de Catalunya està estretament lligada al món de la pagesia i la viticultura, la major part d’ells situats a les comarques de l’interior del país. Un clar exemple d’aquesta tradició pagesa que encara perdura és el municipi de Porrera, una de les viles del Priorat històric més arrelades a la comarca. Segons les dades censals d’aquest 2025, actualitzades recentment a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Porrera hi viuen 405 persones. Està situat a l’extrem de llevant de la zona central de la comarca, i limita al nord amb Torroja del Priorat i Poboleda, la Morera de Montsant, amb qui té un únic punt de contacte, el Coll de les Marrades, i Cornudella de Montsant. A llevant limita amb la comarca del Baix Camp, a través del terme d’Alforja.
Més enllà de la seva tradició viticultora, la qual encara conserven amb orgull, Porrera és un poble que ha quedat immortalitzat musicalment gràcies a Lluís Llach, ja que els seus dos pares són originaris d’aquest municipi del Priorat. L’any 1994, el cantautor gironí, però de família porrerenca, va crear Món Porrera, una obra amb algunes lletres que va escriure el poeta Miquel Martí Pol. Actualment, Lluís Llach passa moltes estades al poble. Malgrat que en els darrers anys s’ha incrementat l’activitat turística -principalment enoturística- del poble, aquest municipi del Priorat continua vivint gràcies a l’agricultura. El conreu principal dels veïns del poble és la vinya, tot i que també hi ha molts conreus d’avellanes i d’ametllers.
Reivindicar el vi
Enguany, aquesta mateixa setmana, Porrera ha reivindicat la seva tradició vitivinícola a través d’un mural a la façana del Casal d’aquesta població del Priorat. Amb el lema ‘La terra ens uneix, el vi ens celebra’, Jan Zefor, Marina Agut i Martí Huget han homenatjat la pagesia i, en especial, als viticultors del municipi. La il·lustració mostra la mà d’un home gran que lliura el porró a una de jove, simbolitzant el relleu generacional. S’ha escollit l’equipament municipal perquè és el punt de trobada de les celebracions del poble, com el final de la verema. “És un mural per a la memòria”, expressa Jan Zefor, un dels autors del mural, en conversa amb l’Agència Catalana de Notícies (ACN). A l’estiu, els artistes ja van fer un primer mural a l’entrada del municipi recreant una foto antiga on es veuen diverses persones treballant al camp.
Ara, ja tenen al cap crear-ne de nous de cara l’any vinent per ampliar la ruta de murals que tant els veïns com els visitants poden gaudir. “La intenció és fer en algun més, no et podria dir si dos o tres o un, tenim identificats fins a nou llocs públics i privats”, indica l’alcalde de Porrera, Joan Carles García, que també assegura que implementaran més endavant unes plaques informatives amb QR, les quals explicaran cada obra amb fotos antigues que arrodoniran el relat i conformaran una ruta de murals sobre el procés enològic. Uns murals que reivindiquen el passat i el present del poble, i sobretot la seva tradició amb el món del vi català.