Cataluña está llena de pueblos escondidos que vale la pena descubrir. Algunos por su belleza paisajística, otros por su increíble gastronomía. La mayoría de ellos por ambas cosas. Un buen ejemplo de esta combinación es la Morera de Montsant, en el centro de la mitad norte de la comarca del Priorat. Una pequeñísima villa con 153 habitantes, según los últimos datos censales registrados en el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), situada en uno de los puntos más curiosos geográficamente de la comarca, ya que buena parte del municipio está rodeado por los acantilados del macizo del Montsant. Además, por el sur, el municipio también está rodeado por varias sierras, razón por la cual el municipio tiene una forma bastante alargada.

Su ubicación convierte a la Morera de Montsant en un destino muy recomendable para todos aquellos amantes de la naturaleza que quieran disfrutar de una escapada en familia o con amigos. Permite hacer muchas excursiones por las diferentes cimas que forman el macizo del Montsant. Todas estas cimas son ideales también para las personas que comienzan a introducirse en el mundo del montañismo, incluso para las personas que ya tienen algo de experiencia, ya que oscilan entre los 850 metros de altitud y los 1160 metros. Cabe destacar que hay cerca de una veintena de cimas, lo que permite también hacer diversas rutas para combinarlas. Su ubicación también convierte este municipio en un buen espacio para practicar escalada. De hecho, limita con el pueblo de Margalef, considerado por muchos uno de los mejores lugares de Cataluña para escalar en roca. También es un muy buen lugar para disfrutar de su gastronomía, ya que, a pesar de tener pocos habitantes, hay cinco restaurantes diferentes especializados en los vinos y la comida tradicional de la tierra.

Imagen de los campos de la Morera de Montsant florecidos en primavera / Ayuntamiento de la Morera de Montsant

El origen del nombre del pueblo

El origen del nombre del pueblo está muy conectado con el entorno que lo rodea. El nombre de la Morera de Montsant refleja el nombre de una planta muy abundante en este lugar: la morera, más conocida como zarza, de donde salen las moras. Es una de las plantas más comunes en toda la zona del Priorat, pero también en las comarcas del sur del país. De hecho, a la Morera de Montsant se le conoce como «el lugar abundantemente poblado de zarzas que dan moras al lado de la montaña santa», ya que el macizo que rodea el pueblo recibió el sobrenombre de «montaña santa» por todas las ermitas que se construyeron siguiendo sus cimas. Tal como destacan desde el Ayuntamiento de la Morera de Montsant, el municipio se formó como núcleo urbano cuando Albert de Castellvell cedió su señorío para repoblar el lugar en el año 1170. Sin embargo, hasta dos siglos más tarde no se constituyó oficialmente como municipio, ya que aún no se había construido la iglesia parroquial, uno de los principales puntos de interés del pueblo.